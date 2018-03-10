10.03.2018, Донецк, Николай Кузнецов
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Донбасс, Россия, Связь, Украина

Прощай, Украина: Мобильный оператор ДНР перейдет на российский код +7


Мобильный оператор «Феникс» становится всё ближе к российским стандартам и уходит из-под украинского влияния.

Об этом заявил министр связи ДНР Виктор Яценко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Александр Захарченко на 99% решил вопрос с присвоением нам кода «+7». Это большой важный процесс для ДНР в плане интеграции с РФ. И мы сейчас стоим перед вопросом – нам нужно формировать коммутацию не на «+38», а переписать всё необходимое оборудование, чтобы у абонентов «Феникс» было «+7», – цитирует слова министра в своём telegram-канале донецкий журналист Сергей Макаренко.

 

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