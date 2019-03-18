Прощай, Украина: Теперь у Крыма электричества – в два раза больше, чем нужно

18.03.2019

С вводом в эксплуатацию новых электростанций в Крыму генерируется в два раза больше электроэнергии, чем он потребляет. В скором времени полуостров даже сможет питать электричеством Кавказ.

Об этом во время встречи с представителями общественности Крыма и Севастополя заявил президент Российской Федерации Владимир Путин, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Глава государства подчеркнул, что уже сегодня на полуострове только двумя новыми ТЭС производится столько же электроэнергии, сколько поступало из Украины до 2015-го года.

«Общее потребление примерно 1000-1100 МВт, так и было раньше почти что. При этом 950 поставлялось с Украины. Сейчас 940 будет производиться в Крыму только двумя станциями – Балаклавской и Таврической. 940 плюс 850 МВт мы можем перекачивать по энергомосту из общей энергетической системы России. Плюс, еще 120 МВт будет еще на одной станции, которая проходит испытания. И собственная генерация осталась.

Общие возможности полуострова свыше двух тысяч – 2700 МВт. То есть, в два раза почти больше, чем сегодня Крым потребляет. Это как раз то, что даст возможность развитию Крыма и Севастополя. Теперь при наличии собственной генерации огромной Крым может делиться даже с Кавказом», – заявил Путин.