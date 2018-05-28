28.05.2018, Донецк, Владимир Гладков

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Прощай, Украина: Всё производство ДНР переходит на стандарты России

Производство всех товаров Донецкой Народной Республики будет приведено в соответствие с российскими стандартами сертификации и метрологии.

Об этом в ходе брифинга рассказал и.о. министра промышленности и торговли ДНР Алексей Грановский, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Для минимизации рисков при построении собственной системы технического регулирования, стандартизации и метрологии было принято решение взять за основу действующую систему технического регулирования Российской Федерации. Подписание указа главы ДНР о переходе на стандарты и другие нормативные документы по стандартизации Российской Федерации вызвано необходимостью создания благоприятных условий для наших производителей при продвижении продукции на рынок РФ и Евразийского союза», – сказал он.

Глава профильного ведомства отметил, что в ДНР был создан орган по сертификации, который уже аккредитован в Росаккредитации. Это позволит республиканским производителям получать на свою продукцию сертификат соответствия, действующий на территории Евразийского союза.

«Введение согласованной политики в сфере технического регулирования непременно приведет к экономическому скачку и даже прорыву. Комплексная оценка макроэкономического эффекта различных форм экономического сотрудничества показывает, что увеличение и дополнительный прирост валового внутреннего продукта составляет 15-17% в первые четыре – пять лет», – резюмировал Алексей Грановский.