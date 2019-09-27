Прощай, украинская копейка! И снова здравствуй, тысячная! К чему бы это?

27.09.2019, Харьков, Дмитрий Губин

Два события ожидают нас на рынке наличной валюты Украины. Но они не касаются расширения электронного расчета и не требуют терминала для кредитных карт от каждого уличного торговца, а ведь, замечу, кто-то нам обещал «страну в смартфоне», куда, по определению, наличка вписывается с большим трудом.

С 1 октября по всей территории Украины монеты в 1, 2 и 5 копеек окончательно выходят из оборота, а вместо них 25 октября туда приходят пять миллионов новеньких купюр в тысячу гривен с портретом академика Вернадского. Следующими шагами в этом направлении будет введение монет в 5 и 10 гривен.

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Население Украины насторожилось. На его памяти замена мелких номиналов на крупные означала только одно — гиперинфляцию. Taк было и во времена революций и гражданской войны, и совсем недавно, в девяностые. Только тогда в наших краях тысячные купюры и появлялись в руках покупателей и продавцов. До сих пор понятна частушка столетней давности: «Захожу-ка я в буфет, ни копейки денег нет. Разменяйте десять миллионов!»

Это пессимистическая точка зрения. Да, она основана на опыте поколений, на экспонатах из коллекций, хранящихся у нумизматов и бонистов. И просто на том факте, что стогривенная купюра в момент введения национальной валюты менялась на пятидесятидолларовую, а сейчас и до пятидолларовой банкноты не дотягивает.

Но есть и оптимисты. Они напоминают, что появление крупных купюр не всегда вело к удешевлению денег. Например, ходил в наших краях государственный кредитный билет в 500 рублей с портретом Петра I. Сумма эта много лет была больше годовой зарплаты квалифицированного рабочего и почти равнялась оплате полного курса обучения в гимназии. А уж имея недвижимость ценой в два «пети» и выше, обыватель получал право голосовать и избираться в городскую думу. Массово это купюра вошла в оборот только в революционные времена вместе с «керенками», а сначала по ее номерам успешно вычисляли грабителей банков, например, товарищей Камо и Сталина.

И в современной Швейцарии существует купюра в 1000 франков с портретом знаменитого историка Якоба Буркхардта. Да-да, того самого, по произведениям которого русские гимназисты и студенты учили историю Рима Флоренции с Венецией, пока их папаши мечтали заработать «петю» или хотя бы «катю» (сотенную с Екатериной Великой). А эта альпийская валюта только растет в цене и уже обогнала доллар, хотя исходно равнялась 20 центам. Ну так то ж Швейцария, два века не знавшая колебаний курса своей многонациональной валюты!

Но вот незадача! Появление этих красивых и очень весомых листков бумаги не выводило мелкие разменные монеты из оборота. Параллельно с «петями» и «катями» в Российской Империи ходили монеты в ½ и ¼ копейки, не говоря уже о более крупных медяках, а в Швейцарии и поныне в обороте монеты начиная с 5 раппенов (сантимов), причем их дизайн не меняется почти полтора века.

Да вроде как и сейчас Нацбанк Украины (НБУ) и эксперты валютного рынка не связывают эти два предстоящих в октябре события между собой. А стоит это сделать хотя бы для того, чтобы не пугать обывателя стрельбой почти дуплетом по его кошельку.

Казалось бы, уже почти год копейки и «двушки» почти нигде не принимают, а супермаркеты округляют цены до кратности пяти копейкам. Так что кассовые аппараты уже готовы к этой перемене. В Харькове, например, автоматы по продаже билетов в метро и питьевой воды не принимают и более крупные номиналы, признавая за деньги лишь полтинники и выше. Может, их конструкторы что-то знают что-то такое, о чем не догадываются или молчат в НБУ?

Но пока что обыватель сбрасывает мелочь и покупает валюту. Так надёжней и спокойней. А вдруг предчувствие его не обманывает?