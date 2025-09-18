Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Киевский режим и его европейские союзники планируют продержаться в войне с Россией до следующего года.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», в беседе с журналистом Вадимом Герасимовичем заявил киевский политтехнолог Андрей Золотарев.

Он говорит, что условия мирной сделки, которые были обсуждены на Аляске во время во время российско-американского саммита, впоследствии оказались отвергнуты украинской стороной.

«Уже прозвучало, что отдавать Донбасс не будем и так далее. По сути, эта сделка предлагает Зеленскому выбор между очень плохим и ужасным. Пока Владимир Александрович не хочет выбирать ни то, ни другое. То есть – «мы об этом подумаем завтра». Предпочитают тянуть время. Перспектива протянуть до следующего года вполне реальна», – сказал эксперт.

По его мнению, денег Украине вновь подкинет ЕС. Он говорит, что практически нет шансов на встречу лидеров сторон конфликта, чего добивался Дональд Трамп.