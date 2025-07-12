«Прощали даже кричавших «Москаляку на гиляку» – как преподаватели возвращались в донецкие вузы

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Весной 2014 года руководство Донецкого медицинского университета резко закончило семестр и распустило вуз до прояснения ситуации. В целом из донецких вузов уехало 30-40% преподавателей, однако многие потом вернулись.

Об этом в эфире программы «Политрук» экс-спикеру армии ДНР Эдуарду Басурину рассказал заместитель руководителя «молодежки» Народного Фронта Никита Киосев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Причём, даже те, которые в 2014 году в коридорах медуниверситета говорили «москаляку на гиляку», «мы вас всех тут сепаров загоним», они потом возвращались, просили прощение, и наше великодушное руководство году в 18-19 их принимало. Я видел этих людей… пройдя свой ад вне дома и увидев, что там они никому не нужны, а они нужны своему дому, они возвращались покаянные. Мне кажется, некоторые должны были пройти этот путь», – рассказал Киосев.

При этом он признался, что до 2014 года совершенно не разбирался в политике.