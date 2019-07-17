Прощание с «изнасилованной тёлкой»: киевский блогер оценил позицию Москвы по украинским морякам

17.07.2019, Москва, Владимир Гладков

Москва правильно поступает, что не отдает Киеву арестованных моряков-провокаторов, не позволяя украинским пропагандистам объявить о новой «перемоге» над Россией.

Об этом в эфире телеканала «Россия 1» заявил киевский политолог и блогер Александр Семченко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Мне нравится позиция России. Наконец-то Россия перечеркнула эту политику изнасилованной телки, которая постоянно пытается подставить снова себя, чтобы вдруг ее кто-то полюбил. Наконец-то проснулась гордость, и в России начали думать о своих собственных интересах, а не о каких-то «братушках».

Почему Россия должна идти навстречу в каких-то действиях, которые, по сути, были спровоцированы Украиной, чтобы Россию унизить и растоптать?

А если Россия сейчас пойдет навстречу, вы же понимаете, что произойдет в Украине. Выйдет тот же Климкин, Зеленский, Порошенко и будут рассказывать, как они победили Россию, как её нагнули, мировая коалиция поставила Россию раком и давайте её дальше давить», – образно выразился Семченко.

Напомним, что сегодня Лефортовский суд Москвы продлил арест всем украинским морякам до 24 октября.