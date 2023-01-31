«Проще пойти и застрелиться»: Запад требует от Вучича сдать всё

Елена Острякова.  
31.01.2023 17:46
  (Мск) , Москва
Просмотров: 618
 
Балканы, Дзен, Политика, Россия, Сербия


Президент Сербии Александр Вучич находится под давлением сразу двух западных лоббистских групп.

Об этом в интервью ютуб-каналу «Балканист» заявил доцент РГГУ Никита Бондарев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Президент Сербии Александр Вучич находится под давлением сразу двух западных лоббистских групп. Об этом...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, Facebook и Viber.


«Есть отдельное лобби, которое давит на предмет признания независимости Косово. Есть другое лобби, которое давит на Вучича на предмет присоединения к санкциям против России.

Это два разных лоббистских центра интересов, которые в чем-то в какие-то моменты пересекаются, в какие-то – не очень. Это две разные группы, которые на него давят.

Если они и дальше на него будут продолжать давить синонимично, требуя от него одновременно и признания Косово, и присоединения к санкциям, есть такой вариант, что в силу запредельного уровня этих требований он все это отвергнет.

Если же эти два лоббистских центра проявят чуть больше политического такта и как-то друг с другом договорятся… Например: «ребят, давайте мы вопрос Косова отложим на пару месяцев и будем давить всеми нашими силами на Вучича на предмет только, чтобы он присоединился к санкциям против России», – тогда это может сработать.

Пока это не работает, потому что прессинг очень большой и идет со всех сторон, и от него требуют одновременно сдать все: Косово, Россию, вообще все. Проще пойти и застрелиться», – сказал Бондарев.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: , ,

Все новости за сегодня

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!


  • Январь 2023
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Декабрь    
     1
    2345678
    9101112131415
    16171819202122
    23242526272829
    3031  

  • Подписка на новости Политнавигатора




    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть