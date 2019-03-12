«Прощевайте, хохлы!» – Кличко по ошибке увековечит автора знаменитых строк
На месте разгромленного майданщиками знаменитого памятника Ленину мэр Киева Виталий Кличко планирует установить бюст Бродского, однако немного другого, нежели ожидали украинские патриоты.
Об этом в эфире телеканала «112 Украина» заявил бывший глава украинского бюро Интерпола, экс-нардеп Кирилл Куликов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Мы же знаем, мэр у нас начитанный, человек знания. И вот он думал, и тут выдаёт. Они там конкурсы постоянно проводят. Решили: «Мы на этот постамент поставим памятник Бродскому».
Но, действительно, в Киеве было два великих мецената: Лев и Лазарь Бродские, которые построили Бессарабку, много больниц, восстановили Подол – действительно, люди, которые жертвовали этому городу и вид Киева был сделан ими.
Но так как это же Виталик, да? Он тут нечаянно взял и дал маху.
Потому что он решил поставить памятник, внимание, Иосифу Бродскому. Нобелевскому лауреату – и это нормально. Но большего украинофоба в жизни не было.
Я не буду читать наизусть стихи, которые писал Бродский, но мне, украинцу, просто стыдно. Представляете уровень мышления вот этого «заслуженного мужа», который сегодня развивает наш город?» – возмутился Куликов.
Напомним, что поэт Иосиф Бродский является автором знаменитой «Оды на независимость Украины».
«С Богом, орлы, казаки, гетманы, вертухаи!
Только когда придет и вам помирать, бугаи,
будете вы хрипеть, царапая край матраса,
строчки из Александра, а не брехню Тараса», – в частности, говорилось в стихотворении.
Эти строки, кстати, относятся и к бывшему участнику Евромайдана Кириллу Куликову, который, оказавшись не у власти, эксплуатирует образ критика режима.
Спасибо!
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