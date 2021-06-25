Прощённый Западом Путин готовится добить Украину – киевский политолог

25.06.2021, Киев, Игорь Петров

Новости Украины

Украинские эксперты накануне встречи президентов США и России прогнозировали «слив» интересов Украины, и результаты встречи не только оправдали эти ожидания, но и превзошли их.

Об этом в эфире телеканала UKRLIFE.TV заявил Михаил Кухар, экономист, руководитель Независимой группы макроэкономического анализа и прогноза, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Две недели назад ожидания и прогнозы были достаточно негативными. Была уверенность, что после визита Байдена в Европу мировая безопасность очень сильно пострадает, у диктаторов окажутся списанными прошлые грехи и долги и они получат некую индульгенцию на новые агрессивные действия по всему миру. Все плохие ожидания оправдались, даже с перехлестом. Можно смело прогнозировать еще более худшую ситуацию. То, что мы увидели за неделю после визита Байдена в Европу, это куда-то в 19 век, в эпоху когда сила решают всё, а закона нет.

Сначала Путин заявляет о том, что в Украине был госпереворот, и это всё неправильно, это устроили США. Это агрессивная риторика, которая у него была обычно в период активной фазы войны. Сейчас он снова делает это заявление, оно громко звучит на весь мир, и через день-два Германия и Франция приглашают его на встречу с лидерами Европейского Союза. Говорят: «родной, ты с нами 7 лет не заседал, давай снова обсудим, у нас же столько планов по сотрудничеству», – сетует украинец. «То есть, человек подвергает сомнению стабильность и безопасность в Европе, говорит, что он не признает законную власть в соседнем государстве, создает все условия для войны, а европейские лидеры вообще не замечают этого момента, приглашают его – «иди к нам за стол – будем разговаривать». После визита Байдена в Европу я не увидел каких-то жестких заявлений и санкций, которые бы поддерживали оппозицию в России и Белоруссии. Санкции против Белоруссии приняли все, кто уже только мог, и уже даже лидеры Евросоюза делают заявление, что это достаточно жёсткие санкции. Таким образом, все самые плохие ожидания оправдались, и даже больше. И можно смело делать прогноз о том, что мы стоим на пороге огромной цепочки снежного кома войн по отторжению одними государствами территорий других государств. Мы на пороге снежного кома агрессии, потому что несколько дней назад состоялось прощение наиболее агрессивной державы мира», – тревожится эксперт.