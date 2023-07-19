Прошли между капельками: Путин не едет в ЮАР, а африканцы избежали «войны с Россией»

Сегодня на одну внешнеполитическую интригу, шараду и проблему стало меньше. Разрешились сомнения в том, кто именно будет представлять Россию на предстоящем в августе в южноафриканском Йоханнесбурге этапном саммите БРИКС, на котором эта организация планирует свое расширение новыми членами и формализацию ряда важных совместных проектов. В общем, Путин в ЮАР все-таки не поедет – во избежание.

Офис президента ЮАР заявил, что Россию на саммите БРИКС в ЮАР будет представлять глава МИД Сергей Лавров – по этому поводу достигнуто совместное решение. Выбор Лаврова понятен и логичен. Во-первых, он по статусу глава российской дипломатии, ну а во-вторых, с точки зрения Запада он юридически чист. Путин же, снова напомню, с недавних пор числится в списке разыскиваемых Международным уголовным в судом в Гааге и подлежащим аресту в странах, юрисдикцию этого самого МУС признающих.

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К числу таких стран относится и хозяйка предстоящего саммита БРИКС ЮАР, и именно это обстоятельство стало камнем преткновения. Ведь, если бы речь шла только о России, то все ясно – у нас этот ордер не признают, а выписавшие его судьи МУС сами объявлены в розыск.

При этом и недооценивать опасность тоже не стоило. Случиться могло всякое, да и прецедент с бывшим президентом Судана Омаром аль Баширом все помнят. И не только с ним.

«Именно этот МУС попытался судить Милошевича, но в итоге просто заморил его в тюрьме. Кейс Милошевича – это тест для наших элит, проверка их на предмет предательства интересов России», – напоминает московский политолог Марат Баширов.

А вот южноафриканцы неожиданно для себя оказались в очень щекотливой ситуации и между двух огней. Задача, и правда, нетривиальная: как пройти между Сциллой своих обязательств перед МУС и Харибдой хороших отношений с Россией, при этом не уронив реноме гостеприимных хозяев международной встречи в верхах и не дав превратить ее в скандальный балаган на потеху недругам.

Дополнительной щекотливости этой ситуации добавляло и то, что возникла она независимо от воли и желания властей ЮАР. Они-то как раз хотели бы, чтобы ничего подобного не было. Ведь фоном скандалу служила поездка африканских лидеров во главе с президентом ЮАР Сирилом Рамофосой к Путину в Питер для презентации африканского мирного плана по Украине, и очевидно, хоть это и не проговаривалось вслух, обсуждения шкурного интереса африканских посредников в том случае, если бы такая сделка удалась.

А еще этот скандал изрядно портил фон приближающегося в двадцатых числах июля второго форума Россия-Африка в том же Питере, участие ЮАР в котором было также заявлено задолго до появления на свет ордера МУС по душу Путина. В этом смысле обязательства ЮАР перед трибуналом вошли в противоречие с весьма конкретными торгово-экономическими интересами страны на российском направлении. Словом, куда ни кинь, везде какая-то засада получалась.

Попытка соскочить с проблемы намеком на готовность выйти из числа подписантов Римского статута МУС не удалась . Рамафоса оказался не вполне хозяином своего слова, и ему пришлось сдать назад, уверяя устами пресс-секретаря, что его неправильно поняли.

А тут еще внутренняя оппозиция в ЮАР подсуетилась, использовав этот случай как повод подраскачать позиции Рамофосы и его партии Африканский национальный конгресс. Вопрос приезда Путина вызвал в ЮАР целый внутренний скандал. Оппозиционеры из «Демократического альянса» обратились в суд с требованием объяснить, возможен ли арест Путина в случае его участия в саммите БРИКС. Первое заседание суда назначено уже на эту пятницу.

Перед этим президент Рамофоса дал суду под присягой письменные показания:

«Было бы несовместимо с нашей конституцией рисковать вступить в войну с Россией. У меня есть конституционные обязательства защищать национальный суверенитет, мир и безопасность республики, а также уважать, защищать, поощрять и осуществлять права народа республики на жизнь и безопасность», – сказал суду президент.

Стало понятно, что ни арестовывать Путина, ни воевать из-за этого с Россией он желанием не горит.

При этом Рамафоса настоял, чтобы его позиция содержалась судом в тайне, дабы сохранить конфиденциальность во взаимодействии правительства ЮАР и МУС. Однако Верховный суд не пошел навстречу главе государства и распорядился обнародовать конфиденциальный письменный ответ Рамафосы в прессе. Еще одного скандала и обвинений уже в адрес президента удалось избежать – спустя несколько часов после публикации судебного решения, Рамафоса заявил, что не возражает против обнародования своих письменных показаний.

Изначально официальная Претория (это столица ЮАР если что) рассматривала несколько способов обойти возникшую проблему, то есть – и саммит провести, и Путина не арестовать, и с Россией не поссориться, и обязательства перед МУС не нарушить.

По умолчанию и правилам диппротокола полагается, что все участники саммита должны быть защищены дипломатическим иммунитетом. В правительстве ЮАР специально заверили гостей, что участникам саммита гарантирована неприкосновенность и неподсудность законам и правилам принимающего государства. Министр иностранных дел ЮАР Наледи Пандор подписала документ, предоставляющий иммунитет участникам двух встреч – встречи глав МИД стран БРИКС, которая пройдет 1–2 июня в Кейптауне и саммита по объединению, запланированного на 22–24 августа в Йоханнесбурге.

Власти ЮАР основывают свое решение на резолюции Генеральной Ассамблеи ООН, касающейся конвенции о привилегиях и иммунитетах ООН 1946 года и конвенции о привилегиях и иммунитетах специализированных учреждений 1947 года. Но все эти акты входят в противоречие со статутом МУС, который – ах, какая неожиданность – по тем же законам ЮАР имеет приоритет перед иными международными обязательствами страны.

Изначально ЮАР пыталась поменять формат саммита с очного на заочно-дистанционный – исключительно ради Путина. Но идея о виртуальном проведении мероприятия встретила сопротивление аж четырех стран БРИКС. В итоге Рамафоса заявил, что предстоящий саммит БРИКС в Йоханнесбурге пройдет в очном формате, в нем будут участвовать президенты всех пяти стран. Виртуальный формат участия в мероприятии не предусмотрен.

Была еще идея перенести саммит в Китай, который не признает юрисдикции МУС. Остановиться на этой идее Рамафосу убеждали ряд членов правительства ЮАР. Однако, по данным Bloomberg, тут уже взбрыкнули Индия и Бразилия, не согласившиеся с таким вариантом.

В конце концов, родилась идея рокировки Путина на Лаврова. Власти ЮАР честно предупредили Москву, что будут обязаны сразу по прибытии борта из Москвы надеть на Путина наручники и передать приставам МУС, но они не хотят ставить почетного гостя в неловкое положение и ссориться с Москвой.

«Мы понимаем, что связаны Римским статутом, но мы не можем пригласить кого-то, а потом вы его арестуете <…> Мы были бы счастливы, если бы он не приехал», — честно сказал россиянам вице-президент ЮАР Пол Машатиле.

По версии агентства Bloomberg, Москва отклонила просьбу о замене главы российской делегации на саммите БРИКС. Правда, Песков постфактум опроверг эту версию, сказав, что ничего подобного не было.

Не успели африканцы разрулить вопрос с Путиным, как на горизонте появился француз Макрон, тоже возжелавший стать почетным гостем саммита БРИКС и первым лидером Европы, принявшим участие во встрече глав нового, бурно развивающегося междустранового объединения.

Как пишет издание Opinion, Макрон лично ходатайствовал перед Рамафосой дать ему приглашение на августовский саммит. Южноафриканца такая просьба удивила, так что ответа Париж пока не получил. Не в смысле положительного, а вообще никакого. Похоже, ЮАР взяла паузу на подумать.

Зато Россия уже заранее – против. Как заявил замглавы нашего МИД Сергей Рябков, лидеры государств, ведущих враждебную политику в отношении России, неуместны на саммите БРИКС:

«И мы не скрываем данный наш подход, сказали о нем коллегам из ЮАР. Рассчитываем, что наша точка зрения будет в полной мере принята».

Оно и понятно – это ж получается, что Путину приехать нельзя – ибо МУС с его ордером, а Макрону – пожалуйста? Скорее всего, в этом вопросе будет идти серьезная борьба с непредсказуемым заранее финалом. Так что интриги, скандалы и расследования обеспечены.