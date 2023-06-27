«Прошли по лезвию бритвы». Как на берегах Днестра отреагировали на мятеж Пригожина

Начавшийся, но быстро устраненный вооруженный мятеж ЧВК «Вагнер» продемонстрировал высокое влияние российских событий на внутриполитическую жизнь на берегах Днестра.

Если Тирасполь наблюдал за событиями сдержанно и с тревогой, то в Кишиневе некоторые политики не стеснялись делать громкие заявления, радовались военному мятежу и желали начала гражданской войны в России. В правящей партии PAS даже всерьез рассуждали, могут ли события в России ускорить евроинтеграцию страны.

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Комментируя реакцию официального Кишинева, политолог Александр Кориненко сказал «ПолитНавигатору», что сейчас у власти в Молдове люди, которые Россию не любят, не желают ее понимать и далеки от тех процессов, которые там происходят, «для них это далекий и злой Мордор».

«Власти у нас в эти дни не только рассуждали о евроинтеграции, но даже позволяли себе предположить, что Приднестровье останется без защиты и можно будет получить денег на его реинтеграцию у западных партнеров. Горячие головы уже потирали руки от предвкушения того, что Россия погрузится в пучину гражданского конфликта и будет находиться в состоянии полураспада. Иногда лучше помолчать, чем показать свою некомпетентность», – рассказал эксперт.

А вот рядовые жители Молдовы отнеслись к попытке военного мятеж с тревогой, поскольку многие из них связаны с Россией родственными узами или просто симпатизируют ей.

«У каждой третьей семьи в Молдове кто-то из родственников работает в России, у многих там родные живут. Мои родственники, например, живут в Ростове-на-Дону и оказались в самой гуще событий. Такое со спокойной душой наблюдать нельзя. Кроме эмоций, присутствует и прагматичная составляющая: мы понимаем, что худшее развитие событий отразилось бы и на нас. Если конфликт в Украине разбил нам стекла, то Россия, погрузившаяся в вооруженный мятеж, снесла бы нам фундамент», – отметил Кориненко.

Директор Института социально-политических исследований и регионального развития Игорь Шорников, комментируя ситуацию «ПолитНавигатору», отметил, что военный мятеж в России воодушевил всех ее врагов. Действующая молдавская власть не стала исключением и с ходу раскрыла свои карты: Кишинев ждет момента, чтобы по-своему решить приднестровский вопрос.

«Как Кишинев будет действовать в случае ослабления России, рассказал один из идеологов PAS Анатол Цэрану и глава молдавской дипломатии Нику Попеску, – говорит эксперт. – Никто в Молдове, да и в мире, не мог предположить, что все так быстро закончится, оттого и ценны такие откровения. Прежде всего они хотят разобраться с Приднестровьем и с российским военным присутствием. По их мнению, если Россия ослабнет, ничто не помешает Кишиневу «убрать этот режим». То есть эта категория политической элиты в принципе не рассматривает возможности политического урегулирования проблемы. Конечно, почти 30 лет малорезультативных переговоров сами по себе должны подводить к определенным выводам. Но Кишинев всегда показывал пальцем на Тирасполь и заявлял, что это они, сепаратисты, не хотят договариваться. В общем-то сейчас мы убедились в том, о чем и раньше прекрасно догадывались. Вся стратегия Кишинева на приднестровском направлении сводится к выжиданию момента, когда международная ситуация сложится таким образом, что Россия не сможет защитить Приднестровье. Отдельные, особо ретивые деятели успели предложить организовать приднестровским властям и российским военным зеленый коридор в кишиневский аэропорт. А что потом? А потом двери евроинтеграции распахнутся перед Молдовой сами собой. Так видимо считает Нику Попеску, призвавший «отойти от евразийского пространства разрушения и войны». Его пассаж интересен тем, что он обращен в основном к национальным меньшинствам Молдовы – русским, гагаузам, украинцам, болгарам: «только в ЕС мы можем сохранить мир, уважение к культурному разнообразию, а также права и свободы человека». Спрашивается, а что мешает действующим властям уже сейчас, пока Молдова не в ЕС, уважать права национальных сообществ? Интересно, что молдаван Попеску вообще не упомянул. В списке родных языков жителей Молдовы им упоминается румынский. О каком уважении к культурному разнообразию говорит этот чиновник, если отказывает молдаванам в собственной идентичности?»

Политолог Андрей Сафонов тоже говорит о том, что в минувшие дни Приднестровье прошло по лезвию бритвы вместе с Россией.

«Итоги событий в России, когда в итоге россияне не стали стрелять в россиян, вызвали воодушевление и облегчение не только в армии и народе РФ, но и среди союзников Москвы, – написал он на своей страничке в одной из соцсетей. – Нельзя исключать, что российский кризис 24 июня, не разрешись он в тот же день, мог привести или к нападению через небольшое количество времени на Приднестровскую Молдавскую Республику, или, по крайней мере, к какой-то вооруженной провокации. Уже днем 24-го один из молдовских политологов, радикальный прорумынский националист, сказал: «Внутренняя дестабилизация России также будет означать ослабление режима в Тирасполе, и власти в Кишиневе должны воспользоваться ситуацией и убрать этот режим». Нет сомнения, что его самые «отмороженные» единомышленники в партии власти Молдовы обсуждали такую возможность. Расчет был на начало гражданской войны, развал армии в России, а также невозможность в этих условиях оказать помощь ПМР в случае вторжения на территорию Республики. Теперь этот вариант или отпал, или отодвинулся. Россияне обрадованы, что кошмар гражданской обошел их государство стороной, а потому любое нападение на союзное Приднестровье вызовет сокрушительный ответный удар со стороны армии России».

Антиприднестровский сценарий, однако, существует, считает Сафонов. По мнению эксперта, здесь не обошлось без «самого непримиримого противника России – Великобритании».

«И вот факт. 25 июня стало известно, что МИД Соединенного Королевства рекомендовал британцам, находящимся в Украине, немедленно покинуть страну при первой возможности. Гражданам Великобритании рекомендуют не въезжать на территорию Украины через Молдову, а также воздержаться от любых поездок в Приднестровье. Публикация появилась на сайте британского правительства. О Приднестровье говорится в следующей хитровыдуманной фразе – вполне в британском стиле: «Приднестровье находится вне контроля молдавских властей. Наши возможности оказывать консульскую поддержку в этом регионе крайне ограничены, и в случае военных действий на границе с Украиной или вблизи нее они будут еще более ограничены». Сопоставляем это с ранее публиковавшимися данными о нахождении британских спецназовцев в южных регионах Украины, а также о том, что Британия больше всех западных стран настроена на войну с Россией, – и приходим к выводу, что некоторое время назад при участии английских специалистов был разработан некий сценарий распространения войны на территорию ПМР. Если бы 24 июня Россия погрузилась в хаос, то риск нападения на Приднестровье резко возрос бы», – заявил политолог, призвав сохранять бдительность.

Политолог Анатолий Дирун охарактеризовал ситуацию за эти два дня в Кишиневе и Тирасполе как «застывшее напряжение» и напомнил, что любая дестабилизация ситуации в России использовалась молдавским руководством республики для решения внутриполитических задач.

«В дни августовского переворота 1991 года молдавское руководство использовало ситуацию и предприняло силовые акции против лидеров Приднестровья, отмечает эксперт в своем Тelegram-канале. – Были задержаны группами спецназа в Бендерах с 22 на 23 августа народные депутаты Г. Пологов и И. Мильман, в Григориополе – В. Боднар и Г. Попов. На телефонный звонок [председателя Верховного Совета Приднестровья] Григория Маракуцы с целью объяснить происходящее [ президент Молдовы] МирчаСнегур ответил: «Вы слишком долго спокойно спали…». В октябре 1993 года, в период противостояния сторонников Верховного Совета и президента Бориса Ельцина, Кишинев был погружен в собственный конституционный кризис, который в итоге привел к роспуску парламента. В свою очередь, уже Тирасполь был вовлечен во внутрироссийские события, выступив на стороне Верховного Совета. Бойцы приднестровского отряда специального назначения «Днестр» оказались в числе наиболее подготовленных защитников Белого дома».

Анатолий Дирун констатирует: события 23-24 июня в России показали, что «на современном этапе Тирасполь и Кишинев на неформальном уровне намного лучше координируют свои действия и заинтересованы в сохранении мира и безопасности в регионе», что, впрочем, «не отменяет влияния боевых действий на Украине на формат урегулирования конфликта».