Прошлое предков нового главы Британской МИ-6: вопросов еще больше

Сергей Галани, историк, публицист.  
30.06.2025 13:43
  (Мск) , Москва
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Авторская колонка, Великобритания, Военные преступления, Война, Дзен, Нацизм, Россия


Англичане хвалят «храброе» издание «Дейли Мейл», что оно оказало великую «национальную услугу», раскрыв информацию о нацистском прошлом нового главы МИ-6 Блейз Метревели, пока это не сделали русские.

Хотел бы заметить, что в России биография ее настоящего деда – Константина Добровольского – была достаточно хорошо изучена еще до новости о назначении его внучки главой британской разведки.  Достаточно упомянуть великолепные публикации Олега Будникова, историка, старшего научного сотрудника Поныровского историко-мемориального музея Курской битвы, фрагменты которого я приведу в настоящей статье. Они появились еще четыре года назад до публикаций в британской прессе.

Англичане хвалят «храброе» издание «Дейли Мейл», что оно оказало великую «национальную услугу», раскрыв информацию...

История происхождения деда Блейз Метревели выглядит еще более захватывающей, почти детективной, особенно если учесть его первая супруга была агентом советских спецслужб, а в России возможно проживают ее родственники.

Но обо всем по порядку.

Что известно в России о семье Добровольских. Это типичные представители потомственного, нетитулованного дворянства Российской империи, которое во многом было интернациональным, как и сама империя, сложенная из различных территориальных лоскутов, населенных разными народами.

Информация о Добровольских хорошо прослеживается по данных Российского государственного исторического архива, публикациям в правительственной газете «Сенатские ведомости» и дореволюционным статическим и генеалогическим изданиям.

Так, согласно алфавитному списку дворянских родов Черниговской губернии, род Добровольских отнесен к 1-ой части, то есть дворянству пожалованному или дворянству, чье происхождение насчитывало более сто лет.

Прапрадед Блейз Метревели Франц Павлович Добровольский, выпускник ровенской гимназии во второй половине XIX века переселился в Черниговскую губернию в Новгород-Северский уезд (Сосницкий уезд), где вместе с женой приобрел ряд земельных угодий.  Данные о нем мы находим в Санкт-Петербургском архиве за 1879 г. – он числится как дворянин Черниговской губернии. После смерти родителей территориальная латифундия была поделена между их детьми: Александром (1859 – после 1927), который жил в имении Сядрино и имел 1485 десятин земли,  Августином  (1845 –  после 1922 ), которому принадлежало в селе  Самотуг 581 десятина, и дочерью Лидией – владелицей имения Тельное, в которой ей принадлежало 266 десятин земли.

Перейдем к непосредственному прадеду госпожи Метревели Августину Добровольскому. По службе он «звезд» не хватал – был мелким канцелярским служащим, чиновником Дворянской опеки в Соснецком уезде Черниговской губернии. Он начал службу в 1879 с самой низшей чиновничий должности коллежского регистратора и только через шесть лет достиг ранга губернского секретаря.

Более успешной выдалась карьера его младшего брата Александра, который в канун большевистского переворота в России в 1917 году числился в чине председателя уездной земской управы Сосницкого уезда – исполнительном органе местного самоуправления (земства) в Российской империи, обладая чином надворного советника, что  соответствовал воинским чинам подполковника или капитана II ранга во флоте.

Согласно статистическим сведениям начала XX века, в семье Августина Добровольского и его супруги Евгении, урожденной Скрипченко, было несколько детей: Франц, Евгений и Владислав, две сестры, чьи имена неизвестны. Родной дед Блейз Метревели – Константин Добровольский – был самым младшим в семье.

Эти данные совпадают с позднейшими утверждениями самого Добровольского, которой в 1942 году в своей биографии, написанной для немцев, указывал, что у него было три старших брата и две сестры. Константин Августинович утверждал, что «в годы революции вся семья была уничтожена большевиками». Известно, что родный брат Константина Евгений Добровольский (1880 – после 1923), служивший в Первую Мировую войну офицером 1-го Кавказского железнодорожного батальона, продолжил свою службу в Белой армии, сражался с большевиками. Он числился капитаном в Терской железнодорожной роте, был арестован чекистами во Владикавказе и заключен советскими властями в Рязанский концлагерь принудительных работ (функционировал в 1919-1923 гг.). Однако, в данном случае речь не о нем – о его младшем брате.

На свет маленький Костя появился в селе Савинки Сосницкого уезда (ныне Корюковского района Черниговской области). Сам он позднее указывал, что его отец имел более 500 десятин земли. Таким образом, семья нашего героя принадлежала к немногочисленной прослойке российских латифундистов. До 1917 года Добровольский учился во Владимирском кадетском корпусе в Киеве. А после революции, «скрываясь от преследований большевиков», проживал несколько лет с отцом в Сосницком уезде Черниговской области.

В 1922 году Константин Августинович обзавелся подложными документами на фамилию Кравченко.

После этого он перебрался в Москву, выдавая себя за сына красного партизана- большевика. В столице Добровольский несколько лет работал в частной автомастерской, а затем водителем у крупного еврейского торговца Каплана. Параллельно с этим молодой человек, которому только-только исполнилось 20 лет, «учился на вечернем факультете Института Международного права». Все это продолжалось до сентября 1926 года, когда Добровольский был разоблачен и арестован.

Ему были предъявлены следующие обвинения: 1) антисоветская агитация, 2) антисемитизм, 3) сокрытие социального положения и происхождения, 4) проживание в Москве по подложным документам. Эти обвинения, несмотря на всю свою политизированность, отражавшую дух эпохи классовой борьбы, дают определенную психологическую характеристику и самому Добровольскому. Антикоммунизм, ненависть к тем, кто лишил его семью имущества, животный антисемитизм, столь характерный для выходцев с Украины, и авантюризм позже толкнут его, человека в общем-то неглупого, с аналитическим складом ума, на путь измены и предательства…

В марте 1927 годы Добровольский был отправлен из Московской Сокольнической тюрьмы (более известной как Матросская Тишина) в «Средне-Калымск» (очевидно, Среднеколымск) в далекий и самый холодный регион СССР – Якутию.  Ему было назначено наказание в виде 10 лет ссылки. Как проходило отбытие срока К.А. Добровольский в своих автобиографиях не указывает. Однако тот факт, что он в мае 1937 года был принят должность старшего плановика в Колымлестрест, косвенно свидетельствует об относительно легком режиме пребывания в ссылке.

Более того, уже в следующем году он экстерном сдал экзамены по программе Планово-Экономического Института, получив диплом инженера-экономиста. Это ему пригодилось уже в сентябре 1938 года, когда он стал начальником группы планирования Колымлестреста. Еще через год он был повышен до начальника отдела снабжения Колымлестреста. Ссыльный, социально чуждый и т.д. и т.п. Казалось, что с такой анкетой Константин Августинович не сможет нормально устроиться ни в одной силовой структуре.

Кстати, сам коллаборационист даже писал об этом в своей автобиографии. Однако в том же документе он привел свой послужной список, который вызывает чувство недоумения. Судите сами. В 1938 году Добровольский во Владивостоке сдавал экзамены «за Военную Артиллерийскую школу», получив из-за судимости интендантское звание. С присвоением звания нет полной ясности, т.к. его присвоили только в 1940 году. Но вот что интересно: стал Добровольский сразу капитаном (получил эквивалент этого звания).

Из сколь-нибудь нормальной службы за его плечами к тому моменту были только учебные сборы в 3-й стрелковой дивизии длительностью 45 дней в 1939 и 60 дней в 1940 годах. Весной 1941 года плановика-снабженца отправляют в командировку в далекий Днепропетровск для закупок оборудования и инструментов. Еще в дороге его застало известие о начале войны (источник)

По собственному признанию К.А.Добровольского, он очень боялся, что его призовут в армию, а затем из-за судимости отправят в глубокий тыл. Имея твердое намерение перейти на сторону противника, он направился в Днепропетровский военкомат. Там он воспользовался неразберихой и подал заявление об отправке на фронт. Нехватка кадров в первые дни войны была просто ужасающей, поэтому капитана-резервиста никто толком не проверял. На передовую он попал командиром артиллерийского дивизиона. 4 августа 1941 года Добровольский перешел на сторону противника.

В архиве Министерства обороны России сохранились запись об «исчезновении» и исключении из списков части капитана Добровольского, служившего в 35 артиллерийском дивизионе.

Что самое пикантное в этой истории – указание на родственницу, очевидно, первую супругу Добровольского некую Евгению Адольфовну Добровольскую, проживавшую в городе Омске. (Источник – Центральный архив министерства обороны России. Фонд ист. информации: 33. Опись ист. информации: 11458 Дело ист. информации: 638. Л. 176). Советские спецслужбы все эти годы настойчиво искали пропавшего капитана. Это явствует из повторного запроса Главного управления кадров Наркомата обороны СССР от апреля 1945 года в Омский областной военкомат. Почему в Омск? Потому что именно в этом городе проживала супруга Добровольского.

Самое пикантное в этой истории – это то, что супруга перебежчика Добровольского с 1925 года являлась кадровым сотрудником НКВД-МГБ.

Согласно официальным данным из архива Минобороны России, учетно-послужной картотеке супруги Добровольского (она находится в открытом доступе), Евгения Адольфовна Добровольская, родившаяся 24.05.1908 на Украине, в Пирятинском районе Полтавской области, служила лейтенантом в Управлении Министерства государственной безопасности по городу Омску. При этом, как явствует из анкеты, свою службу в чекистских органах она начала еще задолго до брака с Константином Добровольским – в марте 1925 года. А закончила ее в мае 1948 года (анкета и фотография госпожи Евгении Добровольской прилагаются к данному материалу).

Таким образом, история чудесного превращения бывшего заключенного сталинского ГУЛАГа в обычного советского служащего приобретает новые, весьма любопытные грани. Встает и закономерный вопрос: кто, кому и в какой мере помогал в данной истории? Супруга Константина или он помогал ей в решении определенных вопросов по ее чекистской работе. И был ли вообще переход Константина Добровольского на сторону немцев его личным спонтанным решением или эта была попытка советских чекистов внедрить своего человека в лагерь врага?

На эти мысли наводит судьба самой Евгении Добровольской – она не лишилась своего места в органах безопасности, не пострадала, несмотря на статус супруги человека, который пропал без вести, а позже и вовсе оказался перебежчиком. Более того, на фотографии Евгении Добровольской хорошо различимы боевой орден Красной звезды и медаль.

Все свидетельствует, что факт исчезновения (измены) Константина Добровольского никак не повлиял на служебную карьеру его жены. Есть и еще один факт, который вызывает вопросы: даже, если Константин спланировал переход к немцам втайне от своей жены, то он утаил для немцев данные о том, что его супруга была агентом советских спецслужб. Уже это наводит на определенные размышления: не был ли сам Константин Добровольский на начальном этапе своей жизни в СССР агентом спецслужб или их тайным осведомителем?

Его дальнейшая трансформация говорит о полном перерождении Константина Добровольского. На службе у нацистов ему пришлось вспомнить свое далекое шоферское прошлое. В «танковом отряде СС» он исполнял обязанности шефа группы русских трофейных машин. Уже тогда проявилось огромное желание Константина Августиновича выслужиться перед немцами.

Он «принимал непосредственное участие во фронтовой операции на Киев и в уничтожении жидов». По достоинству оценив своего нового сторонника, оккупанты 22 сентября 1941 года отпустили его на родину в город Сосницы Черниговской области. Там он должен был принять активное участие в организации новой власти, полиции и борьбе с партизанами. Там же он завел роман с некоей Варварой, которая стала его любовницей и матерью Константина Добровольского-младшего, отца Блейз Метревели.

На новой работе Добровольский развил кипучую деятельность. Пользуясь тем, что оккупационный режим еще не сложился, а инструкции ему были даны довольно расплывчатые, бывший капитан для начала распространил свое влияние далеко за пределы Сосниц. К декабрю 1941 года его полицейский отряд действовал в Батурине, Коропе, Корюковке, Сновске, Нежине и других городах и поселках.

Чем же занимались неоперившиеся еще полицейские подразделения на Украине в 1941 году? Горячие сторонники национал-социализма, конечно, начнут рассказывать о поддержании правопорядка, организации службы пожарной охраны, защите имущества граждан от посягательств партизан и прочих элементах спокойной жизни. Однако при чтении документов тылового района группы армий Юг на язык просятся совсем иные слова: массовые казни и мародерство.

Ярче всего это можно увидеть на примере так называемого понорницкого дела, которое рассматривалось в послевоенном Советского Союзе. Речь идет о жестоких репрессиях – расстрелах и мародерстве еврейского населения Украины со стороны полицейских, которыми командовал Добровольский.  Это, в свою очередь, вызвало неудовольствие со стороны нацистских начальников, которые посчитали себя обделенными в дележе награбленного имущества и драгоценностей.

Попавшему под подозрения коллаборационисту срочно нужно было смыть с себя все подозрения, поэтому он, очертя голову, ринулся на борьбу с партизанами. В конце 1941 года набранный Добровольским отряд был передан в распоряжение 197-й фельдкомендатуры. А затем его передали в ведение 194-й фельдкомендатуры. Эти перетасовки также помогли забыть историю с еврейским золотом. С партизанами Добровольский сражался яростно. Уже в послевоенный период венгерские офицеры, служившие с ним, вспоминали его как человека жестокого.  Он трижды был ранен в боях с партизанами.

Незадолго до 1943 года, когда Черниговская область была освобождена Красной армией, Добровольский добился разрешения на выезд своего сына (Константина Добровольского, рожденного то ли в 1942, то ли в 1943 году в Сновске) и своей то ли официальной жены, то ли сожительницы некоей Варвары Андреевны на Запад. В 1947 году она, уже как «вдова», выходит замуж за грузинского эмигранта Давида Метревели, меняет фамилию. Сменил фамилию и ее сын, заметая следы о непутевом отце. Вот такие «грузинские» корни у мадам Блейз Метревели, будущей главе британской разведки.

О дальнейшей судьбе самого Добровольского ничего не известно. Надеюсь, что она не была столь благополучной, как у его потомков.

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