«Прошлогодняя смертельная опасность становится настоящим кошмаром»: киевский политолог о выборах в Румынии
Европа доигрались до того, что теперь Кэлин Джорджеску, которому в прошлом году аннулировали президентскую победу, займёт кресло главы румынского правительства.
Об этом в эфире львовского телеканала NTA заявила украинский политолог, координатор проекта «Дельта-24» о регионе Украина-Молдавия-Румыния Марьяна Присяжнюк, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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Ведущая предположила, что возможный приход к власти Джордже Симиона для Украины не настолько катастрофический, как если бы в прошлом году дали честно победить Кэлину Джорджеску.
«К сожалению, ещё хуже. Потому что вся эта ситуация с повторными президентскими выборами должна нас научить, что злоупотребление конституционными механизмами, как это сделали в Румынии – это лишь временное решение проблемы. Фундаментальный вызов никуда не девается, он возвращается и бьёт по лбу бумерангом уже с такой силой, что никуда от этого не денешься.
Если в прошлом году Джорджеску мог стать президентом – ну, мог сейчас вместе с Фицо, Орбаном и Вучищем рваться на 9 мая в Москву. Ну, это был бы позор для Румынии, которая вела себя очень ответственно как сосед Украины и член ЕС. Но сейчас риски выросли. И благодаря тому казавшемуся единственным правильным решению, в случае победы Симиона, ему ничто не мешает привести в кресло правительства Джорджеску. Он об этом уже прямо сказал», – тревожится Присяжнюк.
Она подчеркнула, что сейчас риски сложнее, чем те, что казались смертельными в прошлом году.
«Если Джорджеску возглавит правительство, это будут совсем другие полномочия и возможности. Конечно, президент тоже важная фигура, он возглавляет Кабинет безопасности, поэтому это была абсолютно неприемлемая ситуация и в прошлом году. Эти на системные вещи закрывали глаза очень много лет», – переживает эксперт.
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