«Просидеть Третью мировую на хуторе не получится»: политолог Лукашенко признал крах многовекторности

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В современном мире остаётся всё меньше пространства даже для декларативного нейтралитета и политики многовекторности.

Такое мнение высказал в своем блоге близкий к президенту Белоруссии Александру Лукашенко и недавно награжденный им государственными наградами политолог Александр Шпаковский.

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По словам Шпаковского, белорусские власти были абсолютно правы, когда в процессе подготовки текста изменений в Конституцию этой страны убрали стремление к нейтралитету и безъядерный статус.

«Этот вопрос в своё время я вынес на уровень Президента и Глава государства своим авторитетом прекратил всё дебаты на сей счёт в Конституционной Комиссии», – похвалился Шпаковский.

По его словам, идея «белорусской Швейцарии» была симпатична многим белорусским экспертам, в том числе и ему самому. Однако политолог признал утопичность такой идеи.

«Используя глубоко ментальное стремление белорусов к миру, Запад попытался осуществить рейдерский захват нашей страны теми же методами, что ранее использовались для захвата Украины», – указал Шпаковский.

По словам белорусского эксперта, продвигавшаяся в прошлые годы идея «финляндизации» Белоруссии – «это дорожка в НАТО» и события последних лет наглядно это доказали.

«Таким образом, никаких буферных зон в регионе не будет. Просидеть Третью мировую на хуторе, увы, не получится. Задача состоит в том, чтобы выйти из этой передряги не только с победой, но и с наименьшими потерями, а не так как раньше», – резюмирует белорусский политолог.