Просил «Кинжалы» – в США рассказали, зачем Си приезжал в Москву

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Поскольку у Китая нет ничего даже сравнимого с российским гиперзвуковым оружием, лидер КНР Си Цзиньпин приезжал в Москву просить «Кинжалы».

Об этом в эфире канала «PolitWera» сказал живущий в США военно-политический аналитик Андрей Мартьянов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«С точки зрения Китая американцы представляют колоссальную, экзистенциальную угрозу. У китайцев нет противокорабельных ракет класса «Циркон», от слова совсем. Их так называемое гиперзвуковое оружие, то есть баллистические ракеты с планирующими блоками, они их испытывали. Построили у себя в пустыне какую-то фигню на рельсах, и возили макет авианосца и пытались попасть в движущуюся цель. А реально это оружие боевых действий не видело. В отличие от «Кинжала», которые использовались, вот, недавно, 7 марта, шесть за раз. Понятно, что уже всё, это матёрая система оружия, прекрасно зарекомендовавшая себя», – сказал эксперт.

Он отметил, что в случае начала военного конфликта между США и Китаем Россия вряд ли вмешается, так как между Москвой и Пекином нет военного союза. Однако помощь, вплоть до поставок самых современных ракет, окажет.

«Военный союз формально не заключён. Россия будет помогать, передавать целеуказания, разведку. И теперь вопрос – о чём говорил Путин с Си четыре с половиной часа, и на следующий день опять, в узком кругу, уже с делегацией от российского ВПК? И плюс заявление Бирюлина, за три дня до визита Си, что корпорация «Тактическое ракетное вооружение» готова передать гиперзвуковые технологии, если прикажут сверху. Какое странное совпадение. О чём они там договорились – можно только догадываться. Я знаю только одно – с высокой степенью вероятности можно утверждать, что Си попросил «Кинжалы». И я думаю, что наши шесть «Кинжалов» на 7 марта тоже было не случайно. Могли ведь и одним-двумя ударить. А запустили шесть. Демонстрация. Об этом и разговор – Китай не так силён в военном плане, он является младшим партнёром у России по практически всем вопросам, касающимся обороны и ВПК», – добавил Мартьянов.

Он отметил, что авианосный флот у Китая есть, однако на этом поле никто не сможет тягаться с США.