Просить ракеты бессмысленно, Украине уже ничто не поможет – Чаплыга

Вадим Москаленко.  
12.02.2024 16:37
  (Мск) , Киев
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Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, Запад, Общество, Политика, Россия, Скандал, Спецоперация, Украина


Уже никакие западные поставки не помогут Украине серьёзно изменить ситуацию на фронте.

Об этом эфире интернет-канала «PolitБюро» заявил эмигрировавший из Украины политолог Михаил Чаплыга, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Уже никакие западные поставки не помогут Украине серьёзно изменить ситуацию на фронте. Об этом...

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«Нам необходимо оживить фронт, но чем? Поставки современных высокотехнологичных видов оружия – это каких? Сколько гаубиц может произвести Франция в год для нас?

Чтобы дойти до Крыма, Залужный просил 300 танков в 2022 году, это чтобы всю мощнейшую линию Суровикина. А сколько танков русские уже сконцентрировали на Купянске? Под пятьсот», – пожаловался Чаплыга.

Он подчеркнул, что страны НАТО попросту не смогут поставить Украине столько дальнобойных ракет, чтобы это серьёзно отразилось на фронте.

«Какое высокотехнологичное оружие нам могут поставить? Ракеты дальнобойные. Но русские два года долбят вообще всем что только можно кроме ЯО. И ЯО будет, я сразу скажу, вопрос только в какой серии. Ну, или Трамп раскрутит эту карту с Путиным, типа великие миротворцы.

Но два года русские долбят по нам ракетами – помогла что-то? А у нас явно столько не будет, у нас будет в сто или в тысячу раз меньше», – подытожил эксперт.

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