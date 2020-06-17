Прослушка главы СБУ – реалии олигархической войны

17.06.2020, Киев, Игорь Петров

Народный депутат Украины от фракции «Слуга народа» Александр Дубинский заявил о прослушке кабинета главы Службы безопасности Украины Ивана Баканова ради хайпа и роста собственной популярности.

Тем не менее, его заявление соответствует действительности, поскольку таковы реалии политической жизни Украины, где олигархи используют госструктуры для борьбы за активы.

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Об этом в беседе с корреспондентом «ПолитНавигатора» рассказал основатель партии «Союз левых сил» Василий Волга.

Александр Дубинский ранее заявлял, что в кабинете главы Службы безопасности Украины Ивана Баканова обнаружили три прослушивающие устройства. Он также сказал, что еще одно устройство обнаружили в автомобиле супруги Баканова.

«Дубинский делает заявления эпатажного характера, потому что ему эпатаж нужен. Это блогер, чем больше его смотрят, тем больше он зарабатывает. Чем больше он эпатирует, тем больше становится знаменитым, и, в современных украинских условиях, тем больше продвигается к власти.

Заявление о прослушке кабинета руководителя СБУ вполне правдоподобно. Это совершено обычная практика у нас, о чем говорит история с прослушкой кабинета президента Кучмы и кабинетов других влиятельных лиц. У нас такая политическая атмосфера, при которой все министерства, ведомства и силовые структуры поделили олигархи. И олигархи используют их возможности, в том числе и спецсредства, для решения своих узкокорпоративных интересов.

Не знаю, сколько в кабинете главы СБУ прослушивающих устройств – три, пять или больше. Но я понимаю, что сегодня созданные недавно контролирующие структуры, имеющие разные функции, работают на разных олигархов. И олигархи используют их в олигархической борьбе для решения своих вопросов. Я это знаю.

Происходящее нужно в первую очередь тем, кто сегодня являются хозяевами Украины. И кто свое благополучие связывает с теми процессами, которые набирают оборот – подготовка к купле-продаже земли, приватизация АЭС, завершение приватизации инфраструктуры.

Сегодня, как, впрочем, и на протяжении всех 30 лет независимости Украины, не существует никаких других вопросов, кроме вопросов собственности. Главный вопрос, которым заняты все силовые структуры, это – кому принадлежат, например, облэнрего, комбинаты и прочее, и каким образом другой олигарх хочет оторвать свой кусок.

Ничем больше они не занимаются. Это для нас с вами, для плебса, есть какая-то национальная проблематика, этнокультурная проблематика. Но главные вопросы – вопросы собственности на средства производства. И именно ими занимаются глава СБУ, глава МВД и другие. Идет борьба олигархических групп, и те, кто сегодня занимают высокие посты в государстве, служат на самом деле не государству, а олигархам», – заключил Василий Волга.