«Проснувшийся Запад не понравится украинцам – он выберет Россию» – Арестович

Украинское население зря надеется, что Запад проснется и будет действовать максимально в поддержку Украины.

Об этом в эфире видеоблога иноагента, беглой российской либеральной журналистки Юлии Латыниной заявил бывший советник офиса президента Украины Алексей Арестович, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Вот и весь вам Запад – он давно все посчитал и взвесил. Если вы думаете, что он проснется в интересах Украины, вы очень сильно ошибаетесь. Поэтому я вам скажу – украинцы наивно думают, что Запад выберет их в противостоянии с Россией. В противостоянии с Россией Запад, даже если проснется, выберет Россию по примеру Орбана.

Он выберет себя, а потом поймет очень быстро, что Орбан занимает единственную разумную позицию для Запада, потому что он пользуется всеми привилегиями торговли с Россией, воевать не воюет, имеет личную власть, имеет преференции для Венгрии. И это все ради какой-то Украины?», – сказал экс-советник ОП.

«Народ, я в отличие от вас провел 2,5 года в «Нормандском» и Трехсторонней контактной группе и «Минском формате», я прекрасно знаю, что Украина мешает Западу – они не знали, куда от нас деваться и как от нас избавиться. Все было бы хорошо, с Россией бы договорились, но вот тут она сидит», – заявил Арестович.