Проспавшего топливную блокаду Крыма уже не найти – всё спишут на бюрократию

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Скорее всего, общество так и не узнает имен чиновников, проворонивших топливную блокаду Крыма, что уже привела к убыткам населения, столкнувшегося с колоссальным ростом цен на бензин и продукты.

Трубопровод для поставок топлива в Крым, построить который поручал президент почти год назад, вероятнее всего «застрял в межведомственных терках». Различные государственные органы так и не смогли договориться о том, кто будет строить и за чей счет финансировать проект. Об этом в эфире видеоблога «Книжный день Центр» рассказал помогающий бойцам СВО волонтёр Алексей Живов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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