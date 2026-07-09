Проспавшего топливную блокаду Крыма уже не найти – всё спишут на бюрократию
Скорее всего, общество так и не узнает имен чиновников, проворонивших топливную блокаду Крыма, что уже привела к убыткам населения, столкнувшегося с колоссальным ростом цен на бензин и продукты.
Трубопровод для поставок топлива в Крым, построить который поручал президент почти год назад, вероятнее всего «застрял в межведомственных терках». Различные государственные органы так и не смогли договориться о том, кто будет строить и за чей счет финансировать проект. Об этом в эфире видеоблога «Книжный день Центр» рассказал помогающий бойцам СВО волонтёр Алексей Живов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Почему трубу до сих пор не построили? Скорее всего, она просто банально застряла в межведомственных тёрках.
Президент поставил задачу. Документ, он расписывает ответственному лицу. Ответственное лицо — какой-то руководитель, скорее всего, администрация президента, который за это отвечает. Ему расписали. Он такой: «Так, кому поручить, кто на земле этим будет заниматься? Ага, вот этим или вот этим». Он поручает.
А там потом начинаются межведомственные сложности, процесс согласования с этой структурой, с той структурой, с сей структурой… Вот, застряла эта труба где-то в межведомственных соглашениях.
Скорее всего, вообще банально, застряла в вопросе, кто бюджетировать будет. Это самое частое явление в российской бюрократии, когда какая-то хорошая идея попадает не в одно ведомство, а в межведомственное пространство, там в межведомственном пространстве вакуум, там бюджетов нет.
И такие они: «А кто её будет финансировать?» А бюджеты уже согласованы, а уже Счётная палата там всё посчитала. А кто это выделит лишние деньги?», – обрисовал ситуацию неповоротливой государственной машины Живов.
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