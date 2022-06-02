Проспавший майдан экс-глава СБУ времен Януковича получил назначение в Херсон

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Новости Украины

Москва якобы назначила главой службы безопасности в Херсонской области бывшего главу СБУ Александра Якименко, который после путча-2014 года покинул Украину и перебрался в Россию.

Об этом на своей странице в соцсети заявил блогер Анатолий Шарий, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Шарий напомнил, что при Якименко СБУ «проспала» организацию госпереворота в 2013-14 годах и содействовала переговорам с боевиками.

«Александр Григорьевич – фигура однозначно достойная. Именно он, будучи летчиком, стал начальником службы безопасности предприятия «донецких», которые подтянули его в СБУ и уже к 9 января 2013 года он стал главой СБУ страны. Именно он прозевал майдан. Именно этот мудрый руководитель вел переговоры с Правым сектором, которые, как сообщают, привели к отгрузке нескольких млн долларов в багажник Ярошу и последующему кидалову договаривающихся этим самым Ярошем. Якименко крайне умело руководил СБУ во время событий на Майдане, что привело к бегству из Украины всего руководства и покинул страну моментально после того, как все рухнуло – в феврале 2014 года. Я думаю, лозунгом для «СБУ» Херсонской области теперь должно быть «Мы все просрали тогда, просрем и сейчас!». Это назначение в очередной раз подтверждает мои догадки относительно адекватности в восприятии событий в Украине советников руководителя Российской Федерации, что и привело к 24 февраля, «походу на Киев» и всем последующим событиям», – пишет Шарий.

С Шарием не согласен экс-депутат Верховной рады, бывший спикер парламента Новороссии Олег Царев, по сведениям которого Якименко не был назначен на должность руководителя Службы безопасности.

«По поводу назначения на должность руководителя СБУ Херсонской Области – невозможно никого назначить на должность СБУ в Херсоне, потому что СБУ в Херсоне нет и, уверен, никогда больше не будет. Также нет такого официального органа как Служба Безопасности. ВГА есть. Милиция есть. Службы Безопасности нет. Если имели в виду руководителя ФСБ в Херсонской области, то это тоже неправда. Якименко знаю. Да, бывший лётчик. Совсем не похож на СБУшника. Простой и открытый человек. Знаю его с хорошей стороны. Что касается передачи денег Ярошу. Такое было во время Майдана. Знаю про эту операцию в деталях. В ответ протестующие освободили Украинский Дом и обещали ещё много чего сделать. Но инициатором этой операции совершенно точно была не СБУ», – отмечает Царев.

По мнению экс-депутата Верховной рады Вадима Колесниченко, даже если Якименко действительно получил должность куратора херсонской спецслужбы, за его деятельностью будут следить другие органы, которые не позволят совершить оплошность.

«Безусловно, для работы со спецслужбами и агентурой, которая работает на спецслужбы, нужны специалисты. Я не могу сказать, что Якименко – высокий специалист по агентурной работе в СБУ. По крайней мере, я не видел подтверждения тому в его работе. Хотя, административным ресурсом, будучи начальником СБУ Украины, он пользовался очень эффективно, защищая интересы Януковича. В данном случае это не «перемога» и не «зрада», а нормальное и правильное использование российской стороной имеющихся ресурсов для наиболее эффективного и успешного вхождения на территорию. Никто же не сомневается, что работу Якименко будут контролировать кураторы и следить за качеством его работы альтернативные специальные службы», – заявил Колесниченко «ПолитНавигатору».