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После совместного заявления США, Канады и Великобритании о недопустимости «зловредного российского вмешательства» в президентские выборы и референдум о евроинтеграции в Молдове, как и о полной и безоговорочной поддержке действующей президентки Майи Санду и ее плебисцита, становится очевидно, что англосаксы не признают возможную победу ни одного из соперников Санду на выборах и не согласятся с возможным провалом референдума о присоединении к ЕС.

Об этом пишет в своём телеграм-канале ветеран молдавской журналистики, экс-кандидат в президенты Молдовы Дмитрий Чубашенко.

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По его словам, если представить себе немыслимые на сегодняшний день вещи — выдвижение оппозицией единого кандидата, который сможет одержать победу над Санду, и всеобщий бойкот этой же самой оппозицией референдума, который (бойкот) сделает этот плебисцит ничтожным — США, Канада и Великобритания (а за ними по цепочке Евросоюз и все примерно полсотни государств, входящих в самопровозглашенный «цивилизованный мир») – не признают такие результаты выборов и референдума.

«Поражение Санду и провал референдума будут отвергнуты под предлогом того, что эти сбои в механизме либеральной демократии случились из-за «вмешательства Кремля». Санду продолжит исполнять обязанности главы государства, даже не будучи формально переизбранной на второй срок, а ее курс на евроинтеграцию все равно рано или поздно, не мытьем так катаньем, будет «узаконен» в Конституции», – предрекает журналист.

По словам Дмитрия Чубашенко, выборы и референдумы в колонии заканчиваются так, как надо колонизаторам, и никак иначе.