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Прорыв российских войск в Харьковской области вызвал шок в украинском обществе и на Западе. Судя по сообщениям с фронта, ВСУ потеряли почти полтора десятка населенных пунктов, а за Волчанск хотя и продолжаются ожесточенные бои, но в том, что «захисныки» сдадут город в ближайшее время, мало кто сомневается.

Одна из тем, больше всего волнующих украинскую общественность, депутатов и журналистов — куда делись миллиарды, выделенные на фортификацию Харьковской области?! Ведь в марте инспектировать «линию Сырского» приезжал лично Зеленский, выразивший удовлетворение масштабом оборонительных работ, а укроСМИ облетели фотографии, не оставляющие сомнения, что линии укреплений в Харьковской области не уступают доказавшей свою эффективность в ходе пресловутого «контрнаступа-2023» «линии Суровикина»,

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Действительность показала обратное. По заявлению западной прессы, за недолгий срок российского наступления была освобождена территория, намного превышающая ту, что удалось отбить ВСУ с огромными потерями за четыре месяца «контрнаступа».

Масла в огонь подлило интервью Зеленского корреспонденту американского телеканала ABC News Дж. Лонгману. Просроченный, в частности, высказал разочарование темпами и объемами предоставляемой Киеву военной и финансовой помощи из Вашингтона, заявив, что в действительности она «идёт в экономику США» и тратится «на американские фабрики, создание американских рабочих мест». Также Зеленский предостерег «обком» о высокой вероятности потери Харькова в ближайшее время, если ВСУ не получат новые системы ПВО.

Надо отметить, что взаимные обвинения Банковой и Запада в резком ухудшении для ВСУ ситуации на фронте слышатся все чаще. Никто из «партнеров» не хочет брать на себя ответственность за поражение, которое, как известно, всегда сирота.

Особенно яростно Зеленский и Банковая пытаются отмазаться от обвинений в коррупции, перекладывая ответственность на запоздалую помощь Запада, плохих генералов, «коварство Путина» и прочие, никак не связанные с властями Украины, факторами.

Ни для кого не секрет, что деньги, выделенные на укрепления, разворованы украинской верхушкой и лояльными Банковой олигархами на местах, но только недавно всплыли кое-какие подробности.

Журналисты-расследователи детально изучили 448 контракта на строительство фортификационных сооружений на общую сумму свыше 4,5 млрд грн. В большинстве срок окончания работ — 30 января 2025 года. Таким образом, налицо явный просчет украинских политиков и военных — работы по строительству оборонительных линий вокруг Харькова должны были закончиться только через год, и чего здесь больше — халатности или коррупционной составляющей — вопрос, конечно, интересный.

Впрочем, изучение самого дорогостоящего контракта на 54,5 млн гривен без торгов с компанией ООО «Строй ЮА» дает обильную пищу для размышлений. В этом году на оборонительные сооружения Харькова должно быть потрачено 34,2 млн. Плюс, за январь 2025 года – ещё 20 млн гривен. То есть всего за месяц все работы должны быть закончены. Это можно расценить, как «новогодний подарок» в 20 млн гривен «своим людям», умеющим «эффективно осваивать» бюджетные средства.

Остается добавить, что владелицей ООО «Строй ЮА» является 21-летняя и жутко успешная предпринимательница Виктория Дидык. Её папенька – Вячеслав Дидык – широко известный в узких кругах владелец Днепропетровского спортивно-парусного яхт-клуба «СИЧ», того самого, что попадал в криминальные хроники из-за незаконных гидротехнических работ в авкватории для создания новых причалов. Помимо прочего, у семьи Дидык имеется свой благотворительный фонд «СИЧ». Именно через него «осваивались» деньги, выделенные на фортификацию Харьковщины.

Есть мнение, что «отмытые» миллионы – своеобразная «благодарность» Зеленского за лояльность местных олигархов, а также страховочка: что, в случае, если дело в стране запахнет керосином, Просроченного, что называется, «вовремя не предадут».