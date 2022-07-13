«Простите меня, я просто по дефолту оказался на стороне русских» – режиссёр «ДМБ» унижался перед Гордоном

Новости Украины

С началом СВО на Украине «открылась страшная трагедия». Оказывается, в соседней стране – возможно такое, чтобы кто-то кого-то бомбил.

Об этом в интервью киевскому пропагандисту Дмитрию Гордону рассказал бежавший из России кинорежиссер Роман Качанов, известный по культовому фильму «ДМБ», передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Я испытывал дикую неловкость в этот момент (начала СВО на Украине – ред.), потому что просто так исторически и географически получилось, что оказался на той стороне в этот момент. Безусловно, сразу это воспринял как личную трагедию, потому что что-то недоработал, потому что бубнил молодым кинематографистам, что работаю для того, чтобы сделать лучше мир. Мир, может быть, лучше и не станет, но моя работа сохранит баланс, чтобы зло не поднялось наружу. Когда это все случилось, понял, что все пошло прахом. Страшная трагедия. Представлять, что людей сейчас бомбят… Должен сказать, что понятно, что я – на стороне страдающего и защищающегося народа Украины, потому что мы все, в первую очередь, люди, а когда люди вынуждены защищаться, ты просто по дефолту оказываешься на их стороне», – лепетал Качанов.

Он рассказал, как пытался «бежать куда угодно» из Москвы, лишь бы не видеть симпатий сограждан в отношении решения руководства РФ.

«Я на этот момент взял билет в Питер. Не мог уехать из страны, но подумал, что уеду, по крайней мере, из города. Ехал в вагоне. Кто-то делал вид, что смотрит что-то в компьютере, кто-то действительно что-то там смотрел, кто-то спал. И была компания у стола мерзких стариков. В таких сидячих поездах не принято даже по телефону громко говорить. А они сидели за столом (один – какой-нибудь завсклада, другой, может быть, какой-нибудь завхоз какого-то ВУЗа – то есть, мимо интеллигентных людей проходил) и громко разговаривали о том, как же у них наладится жизнь. Вот, не могли они работать, мешали им, наверное, украинцы, империалисты, рыжие, стриженые. А сейчас-то, конечно, раскроются. Поправляя памперсы, говорили, что их время-то настало», – презрительно рассказывал о соотечественниках Качанов свидомому украинцу.