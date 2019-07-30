«Простите нам сожжение людей в Одессе и пустите в Крым!» – «оригинал» Карасёв

30.07.2019, Москва, Владимир Гладков

«Перезагрузка» отношений Украины и России может начаться с того, что в Киеве перестанут на время поднимать вопрос о статусе Крыма, а в Москве – о действиях украинских националистов по подавлению Русской весны в 2014 году.

Об этом в эфире телеканала «Россия-1» заявил украинский политолог Вадим Карасев, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Ещё многие находятся в старом дискурсе, а уже выборы другие, курс другой, а дискурс старый, потому что надо формулы новые искать. Например, моя формула такая: Крым российский сегодня де-факто, хотя де-юре украинский. Как сделать его украинским? Сделать его для украинцев! Чтобы туда украинцы ездили, оставляли там деньги», – предложил в ходе дискуссии Карасёв.

«А им кто-то мешает сейчас туда ездить, кроме них самих?» – резонно спросил российский публицист Николай Стариков.

«Коля! Слушай меня! Пусть украинцы едут туда, сейчас действительно стало ездить туда легче, люди поехали отдыхать. Там всегда, Крымский полуостров, бизнес, зависел от украинских граждан. Поэтому больше гуманитарных контактов, не запрещать людям, можно восстановить железнодорожное сообщение, есть петиция сейчас на сайте президента Украины Зеленского, чтобы восстановить ж/д и авиасообщение с Крымом. И это возможно будет решать.

Но скажу: если вы будете нагнетать, вспоминать о том, что было в 2014 году, так это только будет во вред. Ещё раз скажу, в 2019 году украинский народ сделал свой выбор, выбор за мир! Крым – да, как говорится, пусть будет ваш пока», – заявил украинский гость.

«Что нам говорит Карасёв: хватит говорить про переворот, 2014 год, сожжённые люди в Одессе, убийства, смерть, разрушения – это всё уже там, в прошлом, вот, теперь новая весёлая власть, поэтому, когда будут расследовать стрельбу неизвестных снайперов, это вот туда, к Порошенко, когда найдут убийц одесситов – это туда, к Порошенко», – отметил Стариков.

«Давайте не будем вспоминать Октябрьскую революцию 1917 года, давайте не будем говорить про Французскую революцию 1799 года», – отмахнулся Карасёв.

«То есть, американцы перезагрузили, сделали европейским новое симпатичное лицо украинской власти, но она осталась старая, преступления не расследованы, война продолжается, фашисты в «Азове» собираются заходить и убивать людей, всё то же самое. Поменялась ширма – костюмчик одели от «Brioni» вместо полевого мундира СС», – констатировал Стариков.