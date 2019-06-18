«Проститутка промосковская!» – Нацики в Киеве прогнали агитаторов Шария

18.06.2019, Киев, Игорь Петров

Человек в костюме клоуна раздавал воздушные шарики и запускал их в небо на акции «ЛГБТ на крови», которую националисты проводили у администрации президента Украины, протестуя того, что в прошлые годы в Киеве полиция избивала противников гей-парадов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Клоун» появился через некоторое время после начала акции, его сопровождали несколько человек. Он не представился, но на вопросы журналистов сообщил, что он «из партии Шария», которую символизируют шарики, и что «Шарий приближается».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Мир Тесен, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

Националистов возмутило появление «клоуна» во время проведения их акции и они заставили его покинуть место ее проведения, а когда стало ясно, что перформанс организован Шарием, националисты чуть не побили «клоуна».

Одни из националистов напомнил ему, что журналистку Шария облили мочой и обещал, что у «клоуна» тоже будут проблемы.

«Ты, друг, тоже будешь облит, и не только мочой, если ты будет сейчас, в такое время, дискредитировать все украинское. Это – украинская акция, ты провоцируешь», – сказал он ему.

Поскольку на месте присутствовала «полиция диалога», «клоуна» не дали побить и просто выпроводили. Он пояснил, что не знал, что в это время у Администрации президента проходит такая акция. Знал ли об этом сам Шарий, его агитатор не задумывался.

Националисты также прогнали журналистку, которая сопровождала «клоуна» и снимала происходящее на смартфон.

«Ты проститутка промосковская», – крикнул ей одни из радикалов.