Проститутки и казино. Грузия превращается в турецкую колонию

09.06.2021, Тбилиси, Леван Лежава

Еще совсем недавно премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили гостил в Стамбуле, и уже буквально через несколько дней в Тбилиси пожаловал не Эрдоган, многократно приглашаемый, а министр сельского хозяйства Турции Бекир Пакдемирли. Причем, иногда кажется, что турецкий министр приехал за сбором урожая.

Во время встречи премьер-министра с гостем большая часть времени была посвящена вопросам двустороннего сотрудничества в сфере сельского хозяйства. Рассматривались вопросы экспорта и импорта. Вот здесь грузинскому правительству, пожалуй, есть чем погордится.

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Отмечено, что стоимость агропродовольственной продукции, экспортированной из Грузии в Турцию, в 2020 году, составила 27,3 млн. долларов. Много это или мало? С количественной точки зрения 27 миллионов долларов для межгосударственных отношений это, конечно, очень мало.

Но есть одна отрадная новость. Оказывается, этот показатель превышает прошлогодний на 91%. За год добиться повышения экспорта в 9 раз – это, конечно, большая победа. Правда не может не удивлять то, какой мизерной, смехотворной цифрой определялся экспорт 2019 года.

Всем известно, что статистика – наука лукавая. Понимание этого порождает весьма серьезные сомнения в экспорте, который идет в Турцию. Никого в Грузии не удивит, что значительнейшая часть объема произведена в Грузии за счет турецких инвестиций, долгосрочных аренд, собственных турецких специалистов. Так же как транзитные пассажиры, следующие через Грузию, приобретают статус путешественников и туристов, а купленные ими автомашины зачисляются в грузинский импорт, так и это – формально грузинская, а фактически турецкая продукция из Грузии возвращается в Турцию в виде экспортной.

Импорт – тоже радует, так как турецкая продукция на грузинском рынке за год сократилась аж на 4%. Правда в денежном исчислении она составляется 114,8 миллионов долларов. А это почти в 5 раз больше, чем грузинский экспорт.

Гарибашвили и Пакдемирли также говорили о помощи, оказываемой Турцией по направлению сельского хозяйства. Глава грузинского правительства выразил благодарность Турецкому агентству по сотрудничеству и координации (TIKA), при поддержке которого в Грузии реализуется много проектов в разных сферах.

Результаты этой помощи видны даже из лукавой статистики. Одно можно сказать с полной уверенностью – в результате такой «помощи» очень скоро в Грузии помогать будет некому. Хотя грузинская земля не оскудела, ее продовольственные рынки забиты сельскохозяйственной продукцией из Турции. Той самой, которой закрыт из-за низкого качества доступ на западные рынки.

И турецкое засилье не ограничивается только аграрным сектором. Низкопробный, дешевый ширпотреб заполнил буквально все ниши. А ведь люди еще помнят, что в последние годы существования СССР и первые после его распада, люди в большом количестве ездили в Турцию и с выгодой продавали там собственную ношеную одежду. Пилы, гвозди и весь ассортимент толкучек. Всего за 30 лет ситуация изменилась диаметрально.

Стоит ли после этого удивляться, что некоторые регионы Грузии турками уже вносятся в официальные географические карты в составе Турции, и экономическое вместе с политическим влиянием, возрождающегося неосманского государства, растет с каждым днем.

Исторически отношения между Турцией и Грузией всегда складывались, как отношения агрессора и жертвы агрессии. Многовековое иго, тяжелые и унизительный налоги, бесправное положение, тысячи угоняемых в рабство мужчин и женщин. Все это отражалось в исторических хрониках, литературе, кино, а сегодня тщательное вычеркивается из истории, чтобы в ней остался только один искусственно создаваемый враг – Россия.

Так вот, похоже, что многовековое османское иго возвращается, но с некоторыми нюансами.

Толпы рабов не угоняют связанными, они сами едут готовые в поисках куска хлеба на любую работу. Не надо похищать молодых женщин, потому проституция стала доходным бизнесом, и у представительниц древнейшей профессии неформально, но значительно подрос социальный статус.

Данный бизнес настолько в тренде, что порой привозят массажисток и стран Центральной Азии и Китая. Турки едут в Грузию не только за жрицами любви, но и провести время в казино.

Фактически Грузия уже давно превратилась в самую классическую колонию. Турции даже вводить войска для ее захвата нет никакой необходимости, но разве только, если соединиться с Азербайджаном. Ведь ясно сказано руководителями этих стран, что один народ разделен на два государства, а Грузия как раз между ними. Как-то так.