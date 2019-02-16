16.02.2019, Киев, Максим Карпенко

В зоне так называемой операции «объединенных сил» на Донбассе процветает проституция за «банку тушенки» и издевательства над женщинами со стороны украинских силовиков.

Об этом говорится в программе «Тропами войны», которая вышла в эфире украинского телеканала ZiK, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Так, одна из представительниц «древнейшей профессии» анонимно рассказала журналистам, что тарифы на услуги «жриц любви» на линии фронта гораздо ниже, чем на мирной территории.

«Некоторые девушки отдаются просто за бутылку водки. Были случаи, когда женщины не имели что есть, не могли покормить своих детей … Тогда они приходили к солдатам и предлагали свое тело взамен за продукты», – заявила проститутка.

Женщина также отметила, что среди ее клиентов попадаются и представители международных организаций: «У нас есть постоянные клиенты, даже среди тех, кого дома ждут семьи и дети. Работники ОБСЕ также обращаются к нам, они поселяются в отеле «Чайка».

Еще одна «жрица любви» с 15-летним стажем по имени Элла рассказала о своих тарифах: «За секс я могу взять триста гривен, обслужить – пять или семь мужчин. В результате, заработаю примерно две тысячи».

Наибольшие проблемы, по ее словам, в зоне конфликта создают силовики: «Полицейский сказал, что будет забирать нас на «субботник». Эти дни превращаются в худшие ужасы, сложно даже словами передать … Они бутылки суют, мочатся», – говорит Элла.