«Просто дно, хуже сатанизма» – американский эксперт о Зе-режиме

Максим Столяров.  
23.06.2025 19:20
  (Мск) , Москва
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Вооруженные силы, ВСУ-убийцы, геноцид, Дзен, Мобилизация, Нацизм, Общество, Политика, Россия, Украина


Каждый украинец должен понимать, что для своего руководства он всего лишь расходное пушечное мясо.

Об этом на канале «The Duran» заявил военный эксперт, бывший американский майор Станислав Крапивник, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Каждый украинец должен понимать, что для своего руководства он всего лишь расходное пушечное мясо....

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«На Украине было несколько подразделений, которые отказались идти в бой. Они говорили: знаете, это одно дело, когда я умру, это ничего, но вы даже не вернете мое тело моей семье. Это уже перебор. Это уже за гранью сатанизма… Поэтому на них оказывается сильное давление.

Украина забрала тела, но при одном условии – каждая семья должна была подписать документ, что они не будут претендовать на деньги, и государство даже не поможет им похоронить тела. Это просто дно», – сказал Крапивник.

«Если вы не понимаете, что вы просто мясо для мясорубки, то вы просто мясо для мясорубки. Вы настолько бесполезны, что мы даже не хотим вас возвращать. Просто сгнивайте. Вы уже отслужили свое, вы умерли за наше дело, которое, возможно, и не было вашим делом, так что просто сгнивайте, пропадайте.

Это уровень режима Зеленского, они плюют в могилы всех, кого отправили на смерть. Независимо от того, хотели они воевать или нет. Трудно найти в истории пример такого режима.

Они не хотели забирать тела, потому что не могли заплатить. Очевидно, они все равно не собирались платить», – подытожил он.

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