«Просто домики с крестиками». ВСУ объявили православные храмы целями для ударов

05.03.2021, Киев, Максим Карпенко

Новости Украины

Украинские военные на Донбассе ведут артиллерийский огонь по церквям, считая их объектами, где скрываются сепаратисты и хранится оружие.

Об этом в эфире телеканала НТА заявил бывший вице-спикер Верховной рады, замглавы националистической партии «Свобода» Руслан Кошулинский, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По словам Кошулинского, Украинская православная церковь должна быть запрещена законом о коллаборационизме.

«Мы сейчас говорим о законе про коллаборационизме, а вопрос – московская церковь попадает в этом тексте закона под это? Потому что те, кто воевал, тот знает, что кроме того, что она называется сепарской, никак мы ее иначе не называли. Как говорил один командир у артиллеристов: «Парни, если вы стреляете, не переживайте, это домик с крестиком, это не церковь».

Потому что мы точно знали, что там оружие, что там сепары – точно. И за это время, пока что, как пятая колонна, как орган ФСБ, пока что государственная власть к ней даже не притронулась. И они знают, что это защита, они туда залазят. Их количество даже после томоса в Украине не намного уменьшилось», – заявил Кошулинский.