«Просто гениально. А для нас – зрада» – украинский политолог о договорённостях Путина и Эрдогана

Новости Украины

Турция фактически стала торговой страной-прокладкой для выхода России из экономической изоляции.

Об этом эфире YouTube-канала «Politeka» украинский политолог Михаил Чаплыга, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Появился такой себе Путин, встретился с таким себе Эрдоганом – два одиночества нашли друг друга. И они вышли с очень серьезными заявлениями. Эти заявления для нас, честно говоря, печальные во многом. Заявление о том, что частично рассчитываться Турция за газ будет в рублях. Это говорит о том, что мы в свое время прощелкали очень важную штуку, называется «Южный поток». Потому что я говорил, что главная опасность для нас, пока строился «Северный поток» – это «Южный поток», который обходит нас через Турцию», – напомнил Чаплыга.

Он отметил, что раз Турция расплачивается за газ в рублях, значит, у них имеется экономическая связь, в то время как «Южный поток» качает газ в обход Украины.

«С Запада они получают валюту, оставляют часть себе, а с русскими рассчитываются рублями, как хотел Путин. Гениальная же схема, правда? И «Южный поток» работает, наращивается, и все там идет. Отлично. Теперь вы вспомнили о зоне свободной торговли. Великолепно. То есть Турция сказала, раз они рассчитываются в рублях, значит у нее идет экономическая связь с Россией, торги идут. То есть Турция становится для России прокситорговым, «прокладкой», правильно? Она становится, по сути, торговым представителем России, а при этом чуть ранее мы дали зону свободной торговли Турции. Гениально, правда? Зрада?» – риторически спросил политолог.