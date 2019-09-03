Просто хочет жить: Зеленский не рискнёт встать на пути дерибана земли

03.09.2019, Киев, Владимир Гладков

Снятие моратория на куплю-продажу земли без проведения ревизии арендных отношений и стандартизации договоров превратит открытие земельного рынка в откровенный грабёж украинских пайщиков со стороны олигархата.

Однако на дерибане земли завязаны такие интересы, что Зеленский просто не рискнёт остановить уже анонсированный процесс распродажи.

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Об этом в эфире телеканала «NewsOne» заявил украинский политолог Андрей Ермолаев, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«В тех направлениях, которые сейчас задекларированы, связанные с развитием либеральной банковской системы услуг, с развитием рынка земельных отношений – в самих по себе постулатах – ничего плохого нет, кроме одной «запятой»: как это будет организовываться, и чей интерес в итоге будет удовлетворён.

Пример: рынок земли. Во-первых, далеко не обязательно создавать его на нынешних условиях большой борьбы за ресурсы открытого типа, можно основать рынок арендных отношений, и это тоже рынок. У нас сейчас тоже рынок, просто он серый», – заявил эксперт.

«Вопрос в другом: многие говорят о защите тех, кто владеет земельным наделом. Так вот, если сейчас будет снят мораторий на куплю-продажу земли и не будет проведена радикальная ревизия всех арендных отношений, не будут стандартизированы арендные договора и не будут исключены из этих договоров такие иезуитские положения, как право на первоочередной выкуп, угрозы разнообразных платежей или так называемые компенсации за инвестиционные вложения в случае досрочного разрыва и прочие драконовские ограничения, которые ставят на колени владельцев пая, – мы будем иметь дело с быстрой распродажей земли в пользу кого?.. Не резидентов, а известных нам десяти латифундистов, которые представлены сейчас во всех фракциях и политэкономических группах.

Поэтому сейчас идея земельной реформы в интересах всей этой – так называемой латифундистской олигархии. По законам внутривидовой борьбы естественно в преддверии этого решения кого-то хлопнут на всякий случай, чтобы не мешал. В любом случае – это в интересах крупных земельных собственников, которые в последующем могут выходить уже на международный рынок и заниматься с международной ипотекой и крупными заказчиками», – заключил Ермолаев.