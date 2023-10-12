«Просто назовите их варварами» – Арестович оправдывает ковровые бомбардировки Газы

Вадим Москаленко .  
12.10.2023 20:33
  (Мск) , Киев
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Вооруженные силы, геноцид, Дзен, Нацизм, Общество, Политика, Пропаганда, Россия, Украина


Тотальное уничтожение Сектора Газа и геноцид проживающего там палестинского народа якобы является полностью оправданным, если грамотно пропиарить уничтожение «варваров».

Об этом в эфире «Лучшего радио Израиль» заявил бывший советник офиса президента Украины Алексей Арестович, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Тотальное уничтожение Сектора Газа и геноцид проживающего там палестинского народа якобы является полностью оправданным,...

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В студии отметили, что «такого ещё Газа не видела, она сравнена с землёй», и поэтому Израиль не хочет, чтобы столь чудовищные кадры стали достоянием мировой общественности.

«Не думаю, ваши понимают, так или иначе – они [кадры] поступят туда.

Здесь другое, электричество – прямо военные нужды, военное производство, питание военной инфраструктуры, которая использовалась для нападения на Израиль.

В Газе прилёты едва ли не каждую минуту, она такого ещё не видела… Идёт работа по военным объектам, газу готовят к заходу армии. И если не провести зачистку с воздуха, то израильская армия заплатит за это сотнями жизней. Она и так заплатит, но потери будут больше.

Это нормальная военная операция, увы и ах, имеющая издержки в виде гибели гражданских», – сказал Арестович.

Он подчеркнул, что с одной стороны – «цивилизация», а с другой – «варварство», и жалости к последним – быть не должно. По его мнению, можно заниматься любым геноцидом «варваров» – главное, правильно это подать.

«Информационной работой вам ещё заниматься и заниматься, я бы не стал ею пренебрегать. Война – это политика, и уничтожение террористической группировки тоже. И его нужно проводить с полнотой обеспечения. Информационное обеспечение является главным в этом мире.

Потому что именно оно определит успех или неуспех кампании, будут ли нам сопротивляться, нас поддерживать», – трепался экс-советник президента.

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