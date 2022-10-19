«Просто несерьезно»: Сенаторы ищут причину провала России с беспилотниками

19.10.2022  16:44 (Мск), Москва
Елена Острякова.  
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Вооруженные силы, Дзен, Россия, Технологии


Россия занимает всего 2% на мировом рынке беспилотных летательных аппаратов (БЛА).

Об этом сегодня на заседании Совета Федерации заявил сенатор Константин Долгов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Россия занимает всего 2% на мировом рынке беспилотных летательных аппаратов (БЛА). Об этом сегодня...

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Он считает, что причиной такой ситуации является недостаточно проработанная нормативно-правовая база, которая регулирует использование БЛА.

«Чтобы подготовить их к вылету сегодня требуется от 3 до 5 суток. Учитывая географию нашей страны, климатические условия, в том числе, необходимость бороться со стихийными бедствиями, чрезвычайными ситуации, доставкой продуктов и медикаментов в труднодоступной местности, это просто несерьезно и требует соответствующих корректив», – сказал Долгов.

По его мнению, излишние требования предъявляются при создании БЛА.

«В частности беспилотники до 30 кг, очень ходовые – чтобы их создать требуется соблюдение до 30 ГОСТов. Практически неподъемная задача для очень многих наших компаний», – сказал Долгов.

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