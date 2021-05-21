«Просто отвратительно. Занимаются х**ней». Харьков недоволен парадом вышиванок

21.05.2021, Киев, Игорь Шаповалов

Новости Украины

В Харькове в честь «дня вышиванки» несколько сотен человек устроили торжественное шествие по городу.

Об этом сообщили в местном информационном агентстве «057», передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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Участвующие в мероприятии жители города, надев украинские народные костюмы, прошли шествием по нескольким центральным улицам города. В руках многие держали флаги Украины и красно-чёрные знамёна УПА.

По ходу движения они кричали нацистские лозунги «Одна, единая, соборная Украина», «Харьков – это Украина», «Герои не умирают – умирают враги», и другие.

Однако далеко не всем горожанам понравилось такое мероприятие. Так, по мнению одной из жительниц Харькова, это парад малограмотных нацистов, которые вместо того, чтобы восстанавливать экономику страны, занимаются глупостями.

«Это просто отвратительно. Я хорошо знаю историю этой страны, и знаю, что слоган «Слава Украине, героям слава» – это нацистский слоган. Здесь сейчас идут люди, которые зарабатывают, ну потолок – тысяч шесть. И вместо того, чтобы пойти работать и как-то восстанавливать экономику нашей страны, развиваться – они ходят и занимаются х**нёй. Это просто смешно. Вместо того, чтобы работать, развиваться, читать книги, они якобы отстаивают день вышиванки. Это в своём большинстве необразованные люди, которым нечего делать», – сказала местная жительница.