«Просто перепишем закон» – Зе-политолог объяснил, как провести выборы во время войны

Вадим Москаленко.  
09.01.2024 09:20
  (Мск) , Киев
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Война, Выборы, Дзен, Политика, Украина


Никакие законы не станут помехой для украинских политиков, если вопрос касается дележа власти.

Об этом в эфире канала «Сейчас» заявил киевский политолог Владимир Фесенко, обслуживающий интересы офиса президента Украины, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Никакие законы не станут помехой для украинских политиков, если вопрос касается дележа власти. Об...

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«Есть закон о военном положении, он запрещает проведение любых выборов. Но теоретически, если есть такая потребность, если общественное мнение будет склоняться в сторону поддержки идеи выборов, даже во время войны, тогда придётся менять закон о военном положении, и проводить выборы», – сказал Фесенко.

Он подчеркнул, что «народное мнение» удивительно точно совпадает с интересами руководства страны.

«Сегодня пока что ситуация такая, что абсолютное большинство украинцев против проведения выборов во время войны.

Поэтому сегодняшняя Верховная рада вызывает много критики и упрёков. Но институт монобольшинства – результат следствия выборов 2019 года. По моим прогнозам, после окончания войны или проведения парламентских выборов, у нас не будет монобольшинства. Тогда будет коалиция», – добавил политолог.

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