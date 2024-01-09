«Просто перепишем закон» – Зе-политолог объяснил, как провести выборы во время войны
Никакие законы не станут помехой для украинских политиков, если вопрос касается дележа власти.
Об этом в эфире канала «Сейчас» заявил киевский политолог Владимир Фесенко, обслуживающий интересы офиса президента Украины, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Есть закон о военном положении, он запрещает проведение любых выборов. Но теоретически, если есть такая потребность, если общественное мнение будет склоняться в сторону поддержки идеи выборов, даже во время войны, тогда придётся менять закон о военном положении, и проводить выборы», – сказал Фесенко.
Он подчеркнул, что «народное мнение» удивительно точно совпадает с интересами руководства страны.
«Сегодня пока что ситуация такая, что абсолютное большинство украинцев против проведения выборов во время войны.
Поэтому сегодняшняя Верховная рада вызывает много критики и упрёков. Но институт монобольшинства – результат следствия выборов 2019 года. По моим прогнозам, после окончания войны или проведения парламентских выборов, у нас не будет монобольшинства. Тогда будет коалиция», – добавил политолог.
Спасибо!
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