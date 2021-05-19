«Просто противно». Лукаш рассказала о дешевом пиаре Зеленского

19.05.2021, Киев, Игорь Петров

Новости Украины

До своего избрания президентом Украины Владимир Зеленский обещал, что в отличие от своих предшественников не будет пользоваться государственной дачей, но после избрания нарушил это обещание.

Об этом в эфире телеканала «НАШ» заявила юрист Елена Лукаш, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Мне от наблюдения за работой Государственного управления делами очень смешно. Два года назад Зеленский говорил, что никто не будет жить на госдачах и первый туда переехал.

А потом он выдал ещё госдачу [генпрокурору] Венедиктовой. Помните? По заниженной цене. То есть госдача – это такой травмирующий болезненный вопрос. Это воспоминания – вся страна над ними потешалась, как только могла. Напоминали Зеленскому, что он же обещал, что на этих госдачах будут жить обездоленные дети-сироты, но вы живёте на них сами. Но ничего.

Надо было просто не врать о том, что никогда не будет пользоваться государственной дачей. А сегодня они говорят, что собрали данные о том, кто живёт на этих государственных дачах и удивились, что там есть какие-то фамилии. Правда? Так эти списки есть у Государственного управления делами в одном файле. Они деньги этих людей получают ежемесячно. Зеленский делает вид, что они два года собирали данные, кто живёт в Пуще-Водице и Конче-Заспе. Это смешно до такой степени, что просто даже противно. Это выглядит так: «И нечего вам мелькать тут перед моими глазами».

Вот, допустим, освобождаются эти госдачи – в них кто-то заселяется, как вы думаете? Детки? Или снова скажем, что, подождите, это же безопасность?

Это всё – передел, всё, что происходит сейчас – это передел и сведение счетов. Это передел денежных потоков, передел сфер влияния, это расправа с оппонентами, а сейчас это передел дач. Если бы хотели, спокойно бы через суд разорвали все договора. Но сейчас хочется сделать пиар ни на чём», – сказала юрист.