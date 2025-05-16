«Просто так генералов не меняют»: Россия готовится к серьезному наступлению

Кадровые перестановки в командовании российской армией и приход на должность главкома сухопутных войск наиболее эффективного генерала Андрея Мордвичева – это явный признак готовящегося масштабного наступления ВС РФ.

Об этом в эфире радио «Комсомольская правда» заявил покинувший Украину политолог Александр Семченко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Россия, ну да, она участвует в этих переговорах. Но что хорошо, что участие в этом фарсе никаким образом не влияет на реальные действия на фронтах. То есть боевые действия на фронте как продолжались, так и продолжаются с повышенной интенсивностью. Ходят слухи о новом стратегическом наступлении и в общем-то признаки этого есть.

Вчера буквально проведены были кадровые ротации главкома сухопутных войск. Пошел типа на повышение, его место занял генерал Мордвичев. Генерал Мордвичев, если посмотреть на карту СВО, это самый успешный генерал, по крайней мере, 24-го и 25-го годов.

Его место занял номер два по успешности, человек, который освободил Курскую область в группировке «Центр». А это основной вектор наступления и основные успехи на этом направлении. Такие ротации обычно не происходят, боевых генералов на повышение не выдвигают, если собираются переходить к миру. Другие качества требуются у генералов в том числе», – заявил Семченко.