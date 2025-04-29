Президент США Дональд Трамп пока «не рассматривает, к сожалению, Украину как игрока с полномочиями на переговорах», потому что он пытается выполнить свои предвыборные обещания об установлении мира и «завернуть их в красивый бант».

Об этом исполнительный директор Хельсинской комиссии, деятельность которой признана нежелательной в России, Пол Массаро сказал в разговоре с российскими пранкерами Владимиром Кузнецовым и Алексеем Столяровым (Вованом и Лексусом), которые позвонили ему от имени заместителя главы офиса президента Украины Константина Елисеева, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Я не верю, что Трамп марионетка Путина. Может быть, он немного дружелюбен к России. Я думаю, что он просто ничего не знает об Украине. Он полагает, что нужно прийти к какому-то соглашению. Нужно, чтобы он поверил и понял то, что если вы хотите положить этому конец, то единственный способ – дать Украине все, что ей нужно, чтобы победить, и наложить санкции на Россию. Все остальное только расширит и продлит войну», – рассуждал Массаро.

Он отметил, что Трамп не первый американский президент, который пытается установить дружеские отношения с Россией, однако все они потом успешно сваливались в русофобию.

«Для многих это такая новая и сумасшедшая администрация. Но на самом деле каждая новая американская администрация делает то же самое в отношении русских. В первые несколько месяцев мы ждем и даем Путину все, что он хочет. Затем русские идут и что-то совершают: вторгаются в Грузию, на Украину, бомбят Сирию. И затем наши отношения снова портятся – до следующего президента. Это цикл, в котором я нахожусь на протяжении всей своей карьеры. 11 лет я безуспешно пытался вырвать США из этого цикла при четырех разных президентах», – сказал Массаро.

Хельсинкская комиссия США, состоящая из членов Палаты представителей, Сената США, Пентагона и госдепа, фактически управляет ОБСЕ, стабильно обеспечивая генерацию русофобский антироссийской повестки в европарламентах.

Только за последние годы U.S.HC успела инициировать «Акт Родченкова» и «Золотой акт», которые дали старт глобальной международной операции против российского спорта и наших спортсменов, регулярные кампании по лоббированию лишения России места в Совбезе ООН, постоянные попытки «легализовать» выплату Россией Украине «репараций» и т.д.

Именно Хельсинкская комиссия США выступила с законодательной инициативой о конфискации российских активов и передаче их Украине. Она же была одним из крупнейших лоббистов передачи Украине F-16 и дальнобойных ударных средств.