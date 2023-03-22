«Просто защитили родной Севастополь» – две отважные женщины уничтожили украинский беспилотник

Телеканал «Звезда» взял интервью у двух женщин-военнослужащих, уничтоживших украинский беспилотный надводный корабль, атаковавший сегодня ночью Севастопольскую бухту.

Как рассказала старший матрос контрактной службы Марина Фалеева, она продолжает семейные традиции: дедушка и бабушка воевали, отец служил на флоте.

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«Первоначально моя напарница Татьяна обнаружила, обо всем доложила. Получили мы сигнал атаковать, и мы его атаковали. Автомат в руки и стрелять. На родной город совершили набег, атаку. Будем защищать. Враг не пройдет. Всматривались, определяли: наш, не наш. Когда точно сказали, что не наш, открыли огонь. Определили очень быстро, потому что нехарактерные движения, гораздо меньшего размера. Все это визуально определялось», – сказала Марина.

Главный старшина Татьяна Целуйко считает, что их заслуги переоценены командованием.

«Смотрела в бинокль, увидела беспилотный морской объект, движущийся в направлении базы. Доложила немедленно оперативному дежурному, который сказал усилить наблюдение. По итогам наблюдения был сделан доклад, убедились, что это неизвестный беспилотный морской объект, хаотично движущийся в нашу сторону. Начальники дали команду открыть огонь на поражение. Открыли огонь. Понимала, что надо попасть и уничтожить, чтоб она не прошла дальше. Было страшно, что она врежется либо в берег, либо в корабли. Но мы не расслабились, потому что мы ждали следующего. Команду не сняли, и мы продолжали наблюдение дальше. Не было такого, что мы выполнили свою работу и можно пить чай. Слишком высоко оценили нашу работу, потому что ничего особенного мы не сделали. Приятно», – сказала Татьяна.