«Простой украинский водитель», вернувшись из Крыма по обмену, признал себя террористом Буданова

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«Невинно схваченный ФСБ в Крыму простой украинский водитель» Андрей Захтей, вернувшись в Киев после обмена подтвердил сведения российской спецслужбы, что его работа дальнобойщиком была лишь прикрытием, и он в 2016 году оказывал помощь диверсантам ГУР МО Украины.

В эфире украинского филиала немецкого телеканала DW Захтей также пожаловался на то, что он оказался единственным задержанным, за что крепко получил от российских силовиков. В Киеве утверждают, что в составе той группы украинских диверсантов был нынешний глава ГУР Кирилл Буданов.

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«Коль Буданов уже публично сказал про эту спецоперацию, то теперь я могу сказать, что я стал участником какой-то спецоперации. Я не люблю это слово, потому что я не спец – это такие громкие слова. Помог людям, чем смог… Жестко били, очень все жестко было, говорю, как есть. Никто там не гладил по голове. Представьте, там перестреляли ФСБшников, а меня одного задержали. Вы можете себе представить, что они со мной делали? Там куча трупов и никого не взяли, группа ушла. Взяли какого-то Андрюху, который отвечал за какие-то конкретные действия, а Андрюха понятия не имеет – что и о чем», – заявил Захтей.

Напомним, что во время боя на границе в августе 2016-го был убит сотрудник ФСБ и десантник. Сразу после задержания Захтея Украина всячески отрицала свою причастность к вылазке, заявив, что российские силовики захватили гражданского человека.

При этом, Захтей, задержанный ФСБ, признал, что получал указания от украинской военной разведки. Также в Крыму был задержан Евгений Панов, который также являлся агентом украинских спецслужб и планировал диверсии.