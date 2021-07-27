27.07.2021, Москва, Елена Острякова
 
Дзен, Общество, Оппозиция, Политика, Политические диверсии, Провокации, Россия, Скандал, экстремизм
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Простой юрист лишил Навального последней провокаторской радости

Юрист Илья Ремесло официально закрепил за собой права на словосочетание «Прекрасная Россия будущего», которые...

Юрист Илья Ремесло официально закрепил за собой права на словосочетание «Прекрасная Россия будущего», которые раньше активно использовал в своей пропаганде блогер-уголовник Алексей Навальный и другие российские либералы.

Об этом он сообщил на youtube-канале Соловьевlive, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Я подал заявление на регистрацию товарного знака «Прекрасная Россия будущего» в Роспатент. Теперь за мной данный товарный знак закреплен уже официально.

Теперь команда Алексея Навального не сможет использовать данное словосочетание ни в своей пропаганде, ни в своей атрибутике.
Это словосочетание не признано экстремистским, то есть, я имею право на себя его зарегистрировать, использовать и требовать пресекать его использование без моего разрешения другими людьми», – сказал Ремесло.

Акт глумления над экстремистской оппозицией он завершил отправкой телеграммы Навальному в колонию, где тот отбывает срок за мошенничество, в которой попросил блогера и его соратников воздерживаться от использования принадлежащего ему бренда.



Ремесло сказал, что регистрация товарного знака случайно совпала с решением Роскомнадзора заблокировать все сайты Навального и его соратников.

«Так получилось, что я внес свою лепту», – иронически заметил юрист.

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