Простой юрист лишил Навального последней провокаторской радости

27.07.2021, Москва, Елена Острякова

Юрист Илья Ремесло официально закрепил за собой права на словосочетание «Прекрасная Россия будущего», которые раньше активно использовал в своей пропаганде блогер-уголовник Алексей Навальный и другие российские либералы.

Об этом он сообщил на youtube-канале Соловьевlive, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Я подал заявление на регистрацию товарного знака «Прекрасная Россия будущего» в Роспатент. Теперь за мной данный товарный знак закреплен уже официально. Теперь команда Алексея Навального не сможет использовать данное словосочетание ни в своей пропаганде, ни в своей атрибутике.

Это словосочетание не признано экстремистским, то есть, я имею право на себя его зарегистрировать, использовать и требовать пресекать его использование без моего разрешения другими людьми», – сказал Ремесло.

Акт глумления над экстремистской оппозицией он завершил отправкой телеграммы Навальному в колонию, где тот отбывает срок за мошенничество, в которой попросил блогера и его соратников воздерживаться от использования принадлежащего ему бренда.

Ремесло сказал, что регистрация товарного знака случайно совпала с решением Роскомнадзора заблокировать все сайты Навального и его соратников.

«Так получилось, что я внес свою лепту», – иронически заметил юрист.