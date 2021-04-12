Простые европейцы возмущены безрассудными действиями НАТО у границ России – Александр Рар

12.04.2021, Москва, Владимир Гладков

Новости Украины

Несмотря на все пропагандистские потуги Украины и её западных «партнёров», простые европейцы прекрасно понимают, что НАТО просто идёт на провокации у границ с РФ, и крайне не одобряют такие действия своего руководства.

Об этом в эфире телеканала «Россия 1» заявил немецкий политолог Александр Рар, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Если вы прочтёте комментарии нормальных немцев, которые читают эти статьи (русофобские высказывания немецких политиков – прим.), то вы увидите, что люди возмущены – а что НАТО делает на границах с Россией?

Почему НАТО не смог провести эти масштабные манёвры с громадными войсками в 2020 году? Что они там делают? Тем более, что в этом году они будут ещё проводить манёвры где-то в Черноморском регионе, прямо у границ РФ. Так это что, не провокация? Люди это понимают», – сказал он.

Александр Рар подчеркнул, что подобным нагнетанием и Украина, и Запад добиваются своих исключительно политических и сиюминутных интересов.

«Никто воевать не хочет. Но Украина хочет получить выгоду и поддержку от Байдена, и напомнить о себе. А просто на Западе создаётся плохой имидж России – постоянно. Когда какие-то хорошие варианты сотрудничества появляются, как со «Спутником V», Россию надо опять замазать, чтобы этого не происходило», – резюмировал политолог.