Простое население Германии позитивно относится к России, несмотря на антироссийскую истерию, развернутую на Западе.

Об этом в ходе Петербургского международного экономического форума заявил представитель в РФ Федеральной земли Мекленбург – Передняя Померания Фальк Тишендорф, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Если на федеральном уровне отношения осложняются, конечно, региональный уровень намного ближе к своим партнерам. Контакт на региональном уровне играет огромную роль. Ее значение повышается в такое время, когда на высшем уровне трудно вести диалог, который мог бы разрешить ситуацию.

Можно опуститься еще на уровень ниже, если мы думаем о германо-российских отношениях. Отношения возникают, в первую очередь, между людьми на основе доверия. Если рассмотреть отдельных людей, население Германии, посмотреть на опросы, где спрашивается, насколько важны отношения с Россией, «Северный поток-2» – это важно, вы хотите, чтобы довели этот проект до конца?», то мы получаем ответ «да» от 70-ти до 90% в Германии.

То есть, у нас есть огромная разница между тем, как население видит эти отношения, как они проживаются на региональном уровне, и с другой стороны эта проблематическая ситуация на федеральном или европейском уровне», – заявил Тишендорф.