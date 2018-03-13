13.03.2018, Киев, Ольга Козаченко
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Политика, Скандал, Спецслужбы, Украина

Простые украинцы жалеют, что не удалось ликвидировать Порошенко


Дело украинского переговорщика Владимира Рубана, арестованного по обвинению в подготовке государственного переворота, развалится в суде.

Такое мнение в комментарии “Московскому комсомольцу” высказал замглавы Украинского института анализа и менеджмента политики Кирилл Молчанов.

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“Порошенко, демонстрируя обществу внутренних врагов, готовится к президентским выборам. Луценко может заявлять что угодно, но в суде обвинение развалится. Речь идет о подготовке аналога советского «дела врачей», но администрация президента слишком слаба, чтобы довести начатое до конца. Никто в Украине не верит в выдвинутые против Рубана обвинения. Тем более люди смеются над обвинениями в попытке государственного переворота. Подавляющее большинство рядовых украинцев сочувствуют ему и сожалеют, что план, если таковой был, провалился”, – сказал эксперт.

По его мнению, скорее всего, Рубан стал жертвой разборки силовиков.

“Скоро в регионе главную скрипку будет играть не СБУ, а Генштаб. В переделе сфер влияния Служба безопасности пытается доказать свою полезность и с этой целью подкинула Рубану партию контрабандного оружия. В дальнейшем ситуацией в своих интересах воспользовался Порошенко”, – полагает Молчанов.

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