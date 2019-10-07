«Просвита» юдофобствует: Бей Зеленского – спасай Украину

07.10.2019, Киев, Игорь Петров

По украинскому телевидению рассказывают о крупном еврейском центре в Днепре, и это свидетельствует о пренебрежении к украинской культуре со стороны нынешней власти.

Об этом на круглом столе в Киеве заявил председатель ВУТ «Просвита» Павел Мовчан, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Не козацтва, не славы нашей, а хасидский центр, крупнейший в мире. В мраморе, который из Израиля. Что они строят? Какую Украину они строят?

Мы понимаем, что этот человек, который на мизинце, выступает и нам поясняет, что все прекрасно и будет еще лучше.

Я уверен, что мы должны дать четкий ответ и требовать одного – Украина превыше всего!», – провозгласил он.

По его словам «виноват» во всем этнический еврей Зеленский и, конечно, Кремль, который через него проводит свою культурную политику на Украине.

«Надо все называть своими словами: это действительно зрада. Им, президентом, официально было высказано: «я – русскоязычный украинец еврейского происхождения».

«95-й квартал» и вся та группа, которая сегодня при власти – это была составная российской культурной политики в Украине. Мы постоянно, четверть века на всех наших собраниях, рассматривали, почему это присутствует у нас. И вот это пренебрежение обернулось огромной проблемой, которая уже касается просто нашего физического выживания», – впал в истерику Павел Мовчан.