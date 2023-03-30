«Просят не возвращать их на Украину» – правозащитник о пленных всушниках

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Многие родственники попавших в плен всушников обращаются в российские органы с просьбой не возвращать их на территорию Украины из-за творящегося там повального беспредела.

Об этом в ходе прошедшей в Москве конференции по вопросам улучшения условий содержания гражданских пленных на территории Украины заявил заместитель руководителя аппарата уполномоченного по правам человека в РФ Сергей Футо, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«С начала СВО, более чем за год и по состоянию на этот квартал, у нас поступило без малого семнадцать тысяч обращений», – сказал Футо.

Правозащитник добавил, что среди них множество вопросов. В основном обращения касались освобождения людей из плена (5700 обращений), поиск пропавших без вести на Украине (5800), эвакуация (1143). Порядка трёхсот обращений касались нарушения прав граждан РФ в зарубежных государствах.

«В том числе сюда входят обращения украинских граждан в отношении своих родственников, которые у нас, по данным Минобороны, числятся как лица, задержанные за противодействие СВО. У них нет статуса военнопленных, нет статуса задержанного. У них статус «лица, задержанные за противодействие Спецоперации». Причём многие просят не возвращать своих родственников, которые находятся здесь, на нашей территории. Либо предлагают, чтобы они остались на территории РФ, либо как вариант предлагают нахождение их на территории ЛДНР, когда там есть родственники», – отметил Футо.

Он пояснил, что на Украине царит беспредел даже в отношении родственников пленных всушников, которым начинают поступать угрозы или даже применяться физическое насилие.

«По заявлениям уполномоченного [по правам человека в РФ], было возбуждено 32 уголовных дела. Это те, которые связаны с противоправными действиями в отношении родственников пленных военнослужащих. Здесь самые разные действия – начиная от шантажа, принуждения родственников к противоправным действиям и заканчивая банальным вымогательством денег за то, чтобы не применялись меры принуждения, физическое воздействие, либо вообще чтобы остался жив», – подытожил правозащитник.