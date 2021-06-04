Протасевич курировал транзит желающих повоевать на Донбассе

04.06.2021, Луганск, Сергей Вредников

Новости Украины

Задержанный в Минске белорусский экстремист Роман Протасевич, воюя на Донбассе в составе карательного батальона «Азов», практиковался в стрельбе по мирным жителям, а также медработникам и сотрудникам МЧС, прибывавшим к ним на помощь.

Об этом в ходе брифинга заявил офицер пресс-службы Управления Народной милиции ЛНР Иван Филипоненко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube, канал в Viber, ленту Parler и Яндекс.Новости

Он напомнил, что Протасевич, комментируя своё пребывание в составе «Азова», утверждал, что всего лишь был журналистом, работавшим на украинских боевых позициях.

«По данным наших источников, из ОТГ «Север» Протасевич являлся снайпером, и нередко практиковался в стрельбе по мирным жителям, а также медработникам и сотрудникам МЧС, прибывавшим к ним на помощь. Кроме того, через Протасевича проходил транзит граждан, желающих заработать и «повоевать» на Донбассе на стороне ВСУ. Трансфер из Минска в зону ООС составлял 5 000 долларов, в стоимость входило 7-дневное проживание, питание и три выхода на первую линию обороны со стрельбой из различного вооружения с неограниченным расходом боеприпасов», – рассказал Филипоненко.

По его словам, в настоящее время в зону «ООС» прибыли представители общественной организации «Вернись живым», которые посещают воинские части ВСУ с целью сбора денежных средств для отправки Протасевичу в Минск на оплату адвоката.

«Сумма добровольного взноса с каждого военнослужащего ВСУ составляет 1000 гривен», – уточнил офицер.