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04.06.2021, Луганск, Сергей Вредников
 
Военные преступления, Война, Вооруженные силы, Дзен, Донбасс, нацизм, Политика, Украина
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Протасевич курировал транзит желающих повоевать на Донбассе

Новости УкраиныЗадержанный в Минске белорусский экстремист Роман Протасевич, воюя на Донбассе в составе карательного батальона...

Задержанный в Минске белорусский экстремист Роман Протасевич, воюя на Донбассе в составе карательного батальона «Азов», практиковался в стрельбе по мирным жителям, а также медработникам и сотрудникам МЧС, прибывавшим к ним на помощь.

Об этом в ходе брифинга заявил офицер пресс-службы Управления Народной милиции ЛНР Иван Филипоненко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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Он напомнил, что Протасевич, комментируя своё пребывание в составе «Азова», утверждал, что всего лишь был журналистом, работавшим на украинских боевых позициях.

«По данным наших источников, из ОТГ «Север» Протасевич являлся снайпером, и нередко практиковался в стрельбе по мирным жителям, а также медработникам и сотрудникам МЧС, прибывавшим к ним на помощь.

Кроме того, через Протасевича проходил транзит граждан, желающих заработать и «повоевать» на Донбассе на стороне ВСУ. Трансфер из Минска в зону ООС составлял 5 000 долларов, в стоимость входило 7-дневное проживание, питание и три выхода на первую линию обороны со стрельбой из различного вооружения с неограниченным расходом боеприпасов», – рассказал Филипоненко.

По его словам, в настоящее время в зону «ООС» прибыли представители общественной организации «Вернись живым», которые посещают воинские части ВСУ с целью сбора денежных средств для отправки Протасевичу в Минск на оплату адвоката.


«Сумма добровольного взноса с каждого военнослужащего ВСУ составляет 1000 гривен», – уточнил офицер.

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