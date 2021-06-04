«Протасевич не журналист, а государственный преступник» – Симоньян

04.06.2021, Москва, Владимир Гладков

Запад давно превратил соцсети в таран против государств, и для суверенной страны не иметь собственной такой интернет-площадки – всё равно, что не иметь своей армии.

Об этом на форуме в Санкт-Петербурге заявила руководитель RT Маргарита Симоньян, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Twitter государства сносил, на наших глазах один Telegram-канал чуть было государство не снес в Белоруссии. Сейчас один из зачинщиков (Роман Протасевич – ред.) этого снесения несчастного белорусского государства оказался в белорусской тюрьме. Я приветствовала это решение и этот кульбит с посадкой самолёта публично. И вся мировая пресса до сегодняшнего дня, сегодня опять мне из Франции прислали заметки, пишет о том, что циничная глава русской пропаганды приветствовала репрессии против журналиста со свирепой насмешкой», – рассказала Симоньян.

«Смешно они об этом пишут, естественно всё передёргивая, потому что люди, которые используют соцсети и медиа в качестве инструмента разрушения государства, кстати, в качестве инструментов развязывания гражданской войны, они никакие не журналисты, они и есть государственные преступники, раскачивающие своё государство. У нас в истории нашей страны таких было множество, к журналистике всё это не имеет никакого отношения», – добавила она. «Западные соцсети не сразу, надо сказать, но уже давно стали инструментом геополитической борьбы. И не иметь своё, и не защищаться от чужих для нас – это всё равно, что не иметь свою армию, не иметь своё министерство обороны, и не иметь своей государственной границы, и не иметь пограничников», – заключила Маргарита Симоньян.