Протасевич о бывшей девушке: «У нас даже уголовные дела разные»

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Помилованный недавно президентом Белоруссии бывший редактор экстремистского телеграм-канала «Нехта» Роман Протасевич в очередной раз отрекся от своей бывшей девушки Софии Сапеги, отбывающей тюремный срок.

В эфире «Сововьев.лайф» он заявил, что не считает себя ответственным за ее судьбу, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, Facebook и Viber.

«Я считаю, что иногда эта тема разгоняется слишком сильно, потому что мы с Софией разные люди. Более того, у нас абсолютно разные уголовные дела, которые не связаны вообще ничем. Ее случай и мой отличаются. Наверное, сваливать на меня проще всего, потому что я и так для большинства козел отпущения. Свалить какую-то эфемерную дополнительную вину на меня проще всего в данной ситуации», – сказал Протасевич.

Протасевич активно сотрудничал с белорусским следствием и, как считается, давал показания не только на многих активистов оппозиции, но и на Сапегу, так же, как он, редактировавшую экстремистский тг-канал «Черная книга Беларуси», публиковавший личные данные сторонников власти.

Сапега была задержана в 2021 году вместе с Протасевичем на совершившем незапланированную посадку в Минске ирландском самолете. Однако осуждена на 6 лет она была на год раньше – в 2022-м – и по отдельному делу. Сейчас решается вопрос об экстрадиции Сапеги в Россию, гражданкой которой она является.

Пока шло следствие, Протасевич разорвал отношения с Софией и женился на другой. Родственники Сапеги утверждали, что она занялась оппозиционной деятельностью из-за любви.